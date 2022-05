Familia de García Luna ha ocultado millones de dólares con el ex secretario en prisión

El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, acusado de permitir que el cartel de Sinaloa traficara "con impunidad" toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos, se declaró el viernes no culpable de los cargos en una corte de Nueva York.

El gobierno de Estados Unidos a través de un memorandum de respuesta a la defensa del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna —que alegaba que su cliente no tenía capacidad para interferir en su proceso judicial—, señaló que la familia del ex jefe policíaco ha ocultado millones de dólares de riqueza inexplicable durante la tramitación del caso penal.

