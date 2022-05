El Debate exigió justicia por asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos: “No queremos excusas”

El cuerpo del periodista fue encontrado este 5 de mayo (Foto: Twitter/azucenau)

La tarde de este jueves se dio a conocer el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán, Sinaloa, luego de que encontraran su cuerpo la mañana de este 5 de mayo en un camino de terracería que va de la carretera internacional México 15 a la colonia El Ranchito.

El comunicador era el director fundador del sitio de noticias Fuentes Fidedignas y columnista del portal El Debate, mismo medio que decidió externar su enojo por este crimen y exigir justicia por esta nueva agresión contra la prensa.

“No queremos las excusas de siempre”, inició el comunicado.

Por medio de redes sociales, el medio digital publicó este documento con el cual describieron a Ramírez Ramos como un “periodista valiente” que siempre estuvo comprometido con la verdad y fue un apasionado de su profesión “de alto riesgo”.

“Hoy hay una madre huérfana de hijo que lo llora. Una familia que ya no podrá abrazarle”, refirió el medio en su redacción.

(Foto: El Debate)

Refirió que de nueva cuenta el medio se encuentran de luto, misma situación que comparten con cientos de familias que viven “en la realidad cruel” de un país donde, señaló, la violencia queda impune, mientras que el gobierno lanza pretextos “que indignan”.

Asimismo, se lanzó contra el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al cual le exigieron no emitir las frases y excusas de siempre, pues otros integrantes de este mismo medio, así como sus instalaciones, han sufrido agravios que no encontraron justicia.

“Sí, en El Debate estamos indignados ante este hecho terrible. No queremos de las autoridades las frases de siempre. Las excusas de siempre. No es la primera vez que nuestros periodistas e instalaciones son agraviadas. En nuestra triste memoria nos siguen doliendo los que se fueron y no han encontrado justicia”, indicó el comunicado.

Finalmente, se lamentaron de la situación que atraviesa el país, ya que el gobierno, denunciaron, tiene una falta de compromiso que mantiene a la población con noticias sobre muertes prácticamente todos los días.

“Este país no puede seguir así, con esta indolencia gubernamental, con esta falta de compromiso que exaspera para combatir la inseguridad, que nos tiene de luto todos los días. Todos los días”, sentenció el documento.

En lo que va del 2022, se han registrado 9 periodistas asesinados en México (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

En lo que va del 2022, se han registrado nueve comunicadores asesinados en el país, incluido Luis Enrique Ramírez Ramos. Los otros ocho son José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares.

Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa la dependencia encargada de confirmar la muerte del periodista. El cadáver estaba doblemente envuelto de pies a cabeza, primero con una bolsa transparente y posteriormente con una negra. Fue identificado más tarde por su hermano en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Al respecto, el gobernador morenista de la entidad, Rubén Rocha Moya, lamentó la noticia, se comprometió a dar con los responsables y hacer justicia.

“Con profundo pesar, lamento el fallecimiento de Luis Enrique Ramírez, amigo y periodista del periódico el @ELDEBATE. Me he comunicado con la Fiscal Sara Bruna, para que se haga una investigación inmediata, rigurosa y exhaustiva, que esclarezca este oprobioso hecho”.

Ramírez Ramos, quien tenía 59 años, solía escribir sobre política del estado. Incluso, su última columna trató sobre un gasto excesivo que no pudieron justificar Roxana Rubio y Luis Ángel Solano, dos dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa.

Al parecer no había sido reportado como desaparecido, por lo que hasta el momento se desconoce el móvil de su asesinato.

SEGUIR LEYENDO