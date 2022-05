“Tienen las manos manchadas de sangre”: colectivos rechazaron antimonumento del PAN

Integrantes del PAN colocaron un antimonumento en Paseo de la Reforma (Foto: Twitter/@AmerangelLorenz)

Luego de que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) colocaron un antimonumento en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México con motivo del aniversario de la tragedia de la Línea 12 del Metro, colectivos que han llevado a cabo acciones similares descalificaron las intenciones de los blanquiazules.

El pasado 2 de mayo, Andrés Atayde, líder de Acción Nacional en la CDMX, la senadora Kenia López Rabadán y militantes del partido, colocaron el antimonumento con la leyenda “#FueMorena”. Con este, según sus declaraciones, buscan exigir justicia por las 26 personas que fallecieron en el desplome del tramo elevado de la Línea 12 de Metro.

“A un año del derrumbe que le costó la vida a 26 personas, hemos colocado un antimonumento en la #CdMx. Para recordar que las víctimas exigen: ¡Justicia! Urge detener la corrupción y negligencia de Morena”, escribió López Rabadán en su cuenta oficial de Twitter.

Colectivos repudiaron actos del PAN (Foto: Twitter)

Ante ello, los colectivos que se han encargado de colocar antimonumentos por tragedias como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Guardería ABC, el 2 de Octubre, y por la ola de violencia de género que atenta al país; señalaron a los integrantes del PAN llevaron a cabo “una estrategia de propaganda política”.

Por medio de un comunicado que difundieron por medio de redes sociales, los colectivos repudiaron “la farsa del PAN”, pues aseguraron que su única intención es la obtención de votos y dinero.

“Expresamos, además, nuestra indignación porque el PAN no tiene memoria ni vergüenza; es un partido con las manos manchadas de sangre, fueron ellos quienes iniciaron la mal llamada guerra contra el narcotráfico que ha convertido a México en una gran fosa clandestina”, se lee en el documento.

Kenia López Rabadán participó en la colocación del antimonumento (Foto: Twitter/@AmerangelLorenz)

No obstante, tras la desaprobación del antimonumento de los blanquiazules, los colectivos expresaron su solidaridad a las familias de las víctimas de la llamada Línea Dorada, sumándose a la exigencia de justicia y castigo a los responsables de esta tragedia.

“Exigimos al PAN que recoja su propaganda política, ese falso antimonumento que ofende a la memoria de quienes falta, pero además que ofrezca disculpa a las víctimas ante su acción ruin. A ellos, como a todos los partidos políticos, les exigimos respeto, que se abstengan de voltear a ver a las grandes deudas sólo para conquistar votos”, sentenciaron.

por su parte, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la capital del país, calificó al antimonumento de los panistas como un acto “poco ético e inmoral”.

Claudia Sheinbaum tachó de poco ético el actuar de los panistas (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Además, la mandataria capitalina señaló que con su acción, los legisladores de oposición mostraron su “verdadero rostro”, ya que dijo que el partido blanquiazul utiliza el dolor ajeno para aprovecharse políticamente.

“Los conservadores de ese grupo se ven muy mal, porque es ruin, realmente lo que están haciendo es poco ético e inmoral el querer utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente”, señaló la Jefa de Gobierno.

Y agregó: “Pero muestran lo que son, y lo que han tratado de hacer en este y en otros casos, más bien deberían de evaluar su propia actuación. A mí me parece una falta de respeto y una ruindad”.

Cabe mencionar que no fue la única acción de los panistas con la que recibieron duras críticas, pues el pasado 3 de mayo colocaron coronas de flores en frente de Palacio Nacional en representación a cada una de las personas que perdieron la vida. Sin embargo, lo que no esperaban los legisladores del PAN es que pusieron 27 y no 26, siendo esta cifra la oficial.

