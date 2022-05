Claudio X. González y el PRI se unen para “defender al INE” en el Frente Cívico Nacional

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, se Reunió con Claudio X. González en un foro del Frente Cívico Nacional (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Este miércoles 4 de mayo el Frente Cívico Nacional dio inicio al foro “En defensa del INE, la Constitución y la democracia”, en el cual se expusieron puntos relacionados a la agenda que promueve Va por México, coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, e impulsada por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, a través de Sí por México.

Dicho foro se llevó a cabo en la víspera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará su Reforma Político/Electoral, en la cual pretende hacer modificaciones al órgano electoral mexicano para transformarlo del Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), así como dotarlo de más atributos constitucionales.

Es en este contexto donde Alejandro Moreno, presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó en su cuenta oficial de Twitter que acudió al foro del Frente Cívico Nacional y en él, se encontró con Claudio X. González, empresario y uno de los principales opositores del presidente López Obrador.

El empresario Claudio X. González ha mantenido cercanía con la oposición política (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“Muchas gracias al Frente Cívico Nacional por invitarme al Foro ‘En defensa del INE, la Constitución y la democracia’. Es urgente sumar esfuerzos, salvar a México y sus instituciones, quitar la reversa que Morena le ha puesto y reorientar al país para que vuelva a avanzar”

Junto con esta leyenda, Alito Moreno publicó cuatro fotografías, en donde se le ve convivir con los miembros del Frente y con el empresario, por lo que se supondría que trataron temas relacionados a las modificaciones que pretende realizar el jefe del ejecutivo federal al INE.

¿Qué es el Frente Cívico Nacional?

El Frente Cívico Nacional (FCN) es una asociación civil que pretende intervenir en la vida democrática mexicana y tiene planteado como antagónico al gobierno de AMLO y Morena, de tal modo que se perfila como otra organización contraria a López Obrador como FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO), Futuro 21 y Sí por México. Su primera cumbre fue en noviembre de 2021 y plantearon generar una agenda política que permita generar una candidatura única de cara a las elecciones de 2024 en donde se votará un nuevo presidente.

En la primera convención de dicha agrupación sobresalieron muchos viejos conocidos de la vieja política y asociaciones anti AMLO como Emilio Álvarez Icaza, senador adscrito al Grupo Parlamentario Plural (GPP); Fernando Belaunzarán, ex diputado por el PRD y miembro fundador de Futuro 21; Beatriz Pagés, ex legisladora por el PRI y también fundadora de Futuro 21; Guadalupe Acosta, ex coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros. Asimismo, plantearon tres ejes sobre sus planes en la política de México.

AMLO acaba de presentar su Reforma Política Electoral en la que se transformaría al INE en el INEC (Foto: Cuartoscuro)

1.- Acompañar las causas ciudadanas que supuestamente ya abandonó el gobierno federal, como los niños con cáncer, organizaciones campesinas, indígenas, víctimas de la violencia y estudiantes universitarios.

2.- Construir, junto con la sociedad civil, un programa alternativo de gobierno, en el que se consulten a especialistas y académicos que conozcan los temas de vanguardia para la república. También se especificó que el programa será presentado en los próximos meses.

3.- Construir una metodología para establecer una candidatura alterna a la que promoverá Morena en las elecciones del 2024, en la que se tome en cuenta la popularidad del perfil en vez de atender a un criterio hegemónico.

Con lo cual se podría concluir que la reunión entre el líder del PRI y Claudio X. González tuvo como objetivo formular una nueva base política que vaya en contra de la Reforma Político/Electoral del jefe del ejecutivo federal.

