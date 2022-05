“No me la van a dejar tirada como un perro”: papá de Yolanda Martínez acusó posible asesinato

Papá de Yolanda Martínez acusó posible asesinato de su hija. Fotos: CUARTOSCURO

Esta tarde Gerardo Martínez, papá de Yolanda Martínez, habló sobre la posibilidad de que la joven haya sido asesinada. Se presentó en la Fiscalía general de Justicia (FGJ) del Estado de Nuevo León, donde solicitó la detención de una persona presuntamente implicada en el hecho y el cateo de dos propiedades.

En entrevista con varios medios, el hombre declaró: “No quiero perder tiempo porque van 35 días que no encuentro a mi hija y no me la van a dejar tirada como un perro. El asesino no debe estar en la calle porque es peligroso.”

Gerardo Martínez estalló contra las autoridades debido al lento avance de la investigación de la desaparición de su hija. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

También estalló contra las autoridades debido al lento avance de la investigación e irregularidades en el expediente del caso. Al respecto dijo: “Han metido mano negra en la carpeta que no voy a permitir. No soy payaso de nadie, aquí no se va a hacer un circo, señores. Yo estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí.”

La familia de Yolanda ha denunciado que hasta el momento gran parte de los datos relevantes acerca su desaparición han sido obtenidos por su padre, quien hoy expresó: “Toda la información que hay y que va a haber es porque yo la he tratado de conseguir de una u otra manera porque no paro, no duermo. Yo he llenado la carpeta y digo: Señores, ¿qué les pasa?”

En ese sentido externó también que cabe la posibilidad de despedir a los abogados en caso de que no estudien cuidadosamente toda la información y no estén en la misma sintonía que él. Además, en varias ocasiones ha mencionado que está pensando en viajar a la Ciudad de México para solicitar ser atendido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Gerardo ha acusado deficiencia el trabajo de la FGJ. Recientemente aseguró que la mujer de los videos presentados por la Fiscalía no es su hija. Además de que, a través de una grabación subida a Instagram, denunció que las autoridades solo han logrado obtener material audiovisual irrelevante.

En ese sentido expresó: “La Fiscalía presenta unos videos que en realidad no arrojan nada, son videos anteriores a los que nosotros les pasamos. Entonces realidad no nos ayudan en la investigación, es como atrasarnos.”

El papá de Yolanda Martínez busca videos donde aparezca su hija en avenida Conductores. Foto: Twitter / @YessicaItzelRe2

Detalló que los videos que él presentó son del 31 de marzo a las 11: 27 am y en ellos se ve a Yolanda sobre Constituyentes de Querétaro, mientras que los de la FGJ son previos, de entre las 8 y las 10 de la mañana. Además, explicó que actualmente busca filmaciones que prueben que Yolanda estuvo en la avenida Conductores y que muestren si abordó algún camión, taxi o vehículo particular.

Lo último que se sabe de Yolanda es que salió a dejar un solicitud de trabajo el pasado 31 de marzo. Foto: IG/@yolandamtzcadena

Lo último que se supo de Yolanda Martínez Cadena, quien lleva más de un mes desaparecida, es que el día anterior a su desaparición pasó la noche en casa de su abuela y que a la mañana siguiente salió presuntamente a buscar trabajo. Es probable que por la tarde haya estado en Peñón Blanco, zona que ya fue cateada por las autoridades la semana anterior.

Este jueves su padre se reunirá por segunda vez con Samuel García, el gobernador de Nuevo León. La primera ocasión en que se reunieron fue el pasado 28 de abril, fecha en que García lo recibió en Palacio de Gobierno para discutir la pistas que se tienen hasta ahora.

