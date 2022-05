“Quiero la verdad”: papá de Debanhi no descartó que el cuerpo de la joven sea exhumado

Mario Escobar está abierto a autorizar la realización de nuevas pruebas al cuerpo de su hija. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Mario Escobar, padre Debanhi, declaró que no descarta la posibilidad de que el cuerpo de la joven sea exhumado para realizarle nuevas pruebas, adicionales a las dos autopsias que le practicaron un equipo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Nuevo León y un grupo de expertos que él contrató de forma independiente.

Expresó que, pese a que desearía que los restos mortales de su hija dejen de ser examinados, está dispuesto a hacer lo necesario para demostrar que su muerte no fue un accidente. Durante una entrevista con varios medios fue cuestionado acerca de la posibilidad de exhumar los restos de Debanhi, a lo cual respondió: “Si hay necesidad sí, no tengo ningún problema. Digo, yo lo que más quiero es dejar descansar a mi niña. No he tenido duelo ni lo voy a tener, me quebraré en momentos difíciles pero yo lo que quiero es saber la verdad.”

Mario Escobar reveló que se está realizando una prueba toxicológica para determinar si su hija estaba alcoholizada o drogada. Foto: Twitter/dinosaurvlogs)

Durante la rueda de prensa expresó que también permitió que se realicen otros estudios además de la necropsia, a partir de las muestras de cabello, uñas y piel de Debanhi que fueron recolectadas. Uno de los análisis es el toxicológico, para determinar si la estudiante estaba bajo los efectos de alguna bebida alcohólica o droga.

Sin embargo, Mario señaló que, aunque no se negó a la realización de la prueba toxicológica, no considera que los resultados sean relevantes para la investigación. Al respecto dijo: “Para mí no es relevante. Si estaba drogada, ebria o escandalizada para mí no es relevante, lo que estoy checando es que se determine que fue un feminicidio. Te adelanto algo, mi hija no se drogaba”.

Entre los estudios practicados al cuerpo de Debanhi está uno para determinar si sufrió abuso sexual. Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

Además reveló que también se hicieron exámenes para determinar si la joven fue abusada sexualmente antes de morir. Todas las conclusiones de los análisis practicados a los restos de Debanhi serán integrados a la carpeta de investigación, incluidas las extraídas de la autopsia particular que su padre mandó a realizar.

El padre de Debanhi denunció inconsistencias en la autopsia ordenada por la FGJ. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Cabe mencionar que Mario Escobar denunció diferencias entre autopsia de la FGJ y la independiente. Uno de los aspectos en que discrepan las pruebas tiene que ver con el calzado que llevaba puesto Debanhi el 9 de abril, la necropsia ordenada por las autoridades reveló que la joven traía puestos los zapatos al momento de caer en la cisterna mientras que la particular indica lo contrario.

El hombre detalló: “Mi hipótesis es que alguien la mató. Los tenis no estaban en su lugar, si ella se hubiese caído mi hipótesis es que se hubiera caído con los tenis. Para quitarse unos Converse que tienen siete u ocho agujeros a doble atadura, ella se tardaba 15 o veinte minutos en quitarse los dos zapatos. Las agujetas de los tenis estaban sueltas.”

Ayer presentó los resultados de la autopsia independiente ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, para que sea integrado al expediente del caso. Una vez que sean analizados por los organismos competentes serán reveladas más inconsistencias entre los estudios ordenados por la FGJ y la que ordenó el papá de Debanhi Escobar.

Exigió que, en caso de que se demuestre que su hija fue asesinada, se castigue a los responsables. También pidió la destitución del perito y el coordinador encargados de realizar la primera autopsia, ya que podrían haber actuado con negligencia.

