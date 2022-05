Papá de Yolanda Martínez aseguró que la mujer de los videos presentados por la Fiscalía no es su hija

Gerardo Martínez aseguró que la mujer de los videos difundiso por la Fiscalía no es su hija Yolanda (Foto: Twitter / @YessicaItzelRe2)

Gerardo Martínez desmintió que su hija Yolanda sea la mujer que aparece en los videos difundidos por la Fiscalía Especializada en Feminicidios durante una conferencia de prensa encabezada por su titular, Griselda Núñez Espinoza. Durante una entrevista con varios medios, el hombre afirmó que la vestimenta y características físicas de la persona de las grabaciones no coinciden con las de la joven desaparecida.

El padre de Yolanda reveló que hay diferencias entre la mujer de los videos y su hija (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Al respecto declaró: “Me están mostrando videos de una cámara a color y que ayudan mucho pero ya identificando a 26 personas, ninguna de ellas es mi hija como quiera. No es mi hija, está descartado.” Aunque la mujer captada por videocámaras tiene rasgos similares a Yolanda y una blusa parecida a la que llevaba puesta al momento de la desaparición, hay detalles que indican que no se trata de la misma persona.

En cuanto a la similitud de color entre la camiseta que llevaba puesta su hija y la que porta la mujer de las filmaciones, el señor Gerardo expresó: “Sí era negra pero traía líneas cruzadas que eran de color blanco, o viceversa”.

El hombre también ha revisado detalladamente la fisionomía de quien aparece en los videos, sobre lo cual dijo: “Ya viendo a la persona, checando todos los aspectos de la parte de la cabeza y del cuerpo, tiene un poco más de estómago, es un poco más ancha de caderas y piernas más alargadas, pero no coincide con mi hija”. En ese sentido la única pista en video que se tiene es el revelado a mitad del mes pasado.

Durante la entrevista aseguró que la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo Léon ha mostrado compromiso con el caso, por lo cual esperará más tiempo antes de viajar a la Ciudad de México para exigir el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que el fiscal se unirá al operativo de búsqueda mañana.

Yolanda fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro (Foto: Instagram/@yolandamtzcadena)

Cabe mencionar que parte de las operaciones de localización están centradas en la colonia Constituyentes de Querétaro, donde Yolanda Martínez fue vista por última vez el pasado 31 de marzo. Esto luego de salir a buscar trabajo tras dormir la noche anterior en casa de su abuela, quien notificó a sus familiares la ausencia de la joven.

La semana pasada la FGJ realizó un rastreo en Peñón Blanco, solicitado por los familiares de la joven de 26 años, después de que habitantes de la zona les informaron que la vieron ahí alrededor de las 4 de la tarde el día que desapareció. Durante el registro del área, Gerardo Martínez reveló que uno de los testigos claves en el caso es el ex novio de su hija, quien presuntamente la hostigaba.

Los familiares de Yolanda Martínez descartaron que la joven se haya ido por voluntad propia (Foto: Instagram/@yolandamtzcadena)

Recientemente el tío de Yolanda también fue acusado de acosarla en su casa, por lo cual se ha abierto una linea de investigación respecto a ello. Luego de que esta información se revelara se especuló que la mujer pudo haberse ido por voluntad propia, sin embargo la especulación ha sido descartada a través de la cuenta de Instagram@yolandamtzcadena.

En la más reciente publicación de la cuenta de puede leer: “Yolanda no abandonaría a su bebé ni a su familia. No hay día que podamos dejar de pensar en ti y que quisiéramos esto nunca hubiera pasado. Sabemos que tú no te irías sin dejar rastro y ten por seguro que no te dejaremos de buscar”.

