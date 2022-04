Yolanda Martínez: lo que se sabe sobre otra de las jóvenes desaparecidas en Nuevo León

Yolanda Martínez Cadena despareció el 31 de marzo mientras iba en camino a dejar una solicitud de empleo. (Foto: Twitter)

Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, está desaparecida desde el 31 de marzo. El día anterior a su desaparición pasó la noche en casa de su abuela, de donde salió para ir a dejar una solicitud de empleo en la zona de San Nicolás y Apodaca en Nuevo León.

Yolanda fue captada por cámaras de seguridad caminando en Colonia Constituyentes. (Foto: Instagram/@yolandamtzcadena)

Fue vista por última vez en la Colonia Constituyentes de Querétaro. Recientemente voluntarios lograron encontrar un video en el cual aparece caminando en el área en que desapareció aproximadamente a las 11 am.

En la grabación se observa a la mujer de tez morena clara, cabello lacio castaño oscuro y estatura de 1.55 metros. Al momento de su desaparición Yolanda, quien es madre de una niña de 4 años, vestía blusa de rayas horizontales negras, pantalón de mezclilla azul, bolsa y tenis negros.

A través de redes sociales, internautas han compartido fotografías de jóvenes con características físicas similares a las de la desaparecida. Las más recientes imágenes que llegaron a sus seres queridos son de dos mujeres fotografiadas en el Hospital de Villahermosa, sin embargo a través de Instagram confirmaron que ninguna de ellas es Yolanda.

Familiares de Yolanda la buscaron sin éxito en las casas de sus amigas. (Foto: Instagram/@yolandamtzcadena)

Su familia ha compartido detalles acerca del caso, a través de entrevistas concedidas a Televisa Monterrey. De acuerdo con su hermana, Lucía Puente Cadena, su abuela fue quien avisó a sus familiares que no había vuelto a la casa, tras lo cual su hermano Gerardo la buscó sin éxito en las casas de sus amigas más cercanas.

También comentó que han intentado llamarla a su teléfono celular y comunicarse con ella a través de mensajes, pero las llamadas entran directamente a buzón y los textos son rechazados. Por su parte, Gerardo informó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Nuevo León ha actuado con lentitud y que han entrevistado a las familia en reiteradas ocasiones.

Al respecto dijo: “Yo no sé cuánto trabajo tengan, al final de cuentas también son seres humanos y no los puedo juzgar más allá de eso pero el trabajo es lento, muy lento. Han acudido a la casa a hacernos preguntas una y otra vez, un grupo, otro grupo, otro más y eso se está volviendo cansado también para nosotros”.

Familiares de la joven se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en Nuevo León, para pedir a Samuel García que preste atención al caso. (Foto: Instagram/@yolandamtzcadena)

Su hermana Banessa, expresó durante una intervención en una manifestación: “Deseo que esto pase porque es una angustia, es un dolor muy feo que no me deja en paz. Siempre pienso en mi hermana y me pregunto si ella estará bien”.

La más reciente intervención pública de los seres queridos de la joven madre tuvo lugar en la Explanada de los Héroes frente a Palacio de Gobierno en Nuevo León, donde se manifestaron pacíficamente. Se presentaron con varias pancartas en la que se lee “Gober Samuel, Yolanda también cuenta” y “No estamos todas, nos falta Yolanda”, después subieron a Instagram un video sosteniéndolas, en el que etiquetaron a Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

Cabe mencionar que hoy, el gobernador de la entidad, expresó vía redes sociales: “Me preocupa mucho, ahora creen que yo soy el encargado de la impartición de Justicia...¿Acaso no conocen o estudiaron los 3 poderes?¿Ejecutivo, Legislativo y Judicial?”. Esto en respuesta a un tuit en el que el periodista José Luis García informó acerca de la movilización y opinó que debería reunirse con el padre de Yolanda Martínez, tal como lo hizo con el de Debanhi Escobar para brindarle su apoyo.

