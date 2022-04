Así reaccionó Loret de Mola a la cantidad de veces que AMLO lo ha mencionado en la mañanera

Continúan las disputas entre Loret y AMLO (Fotoarte: Steve Allen)

Las disputas entre el periodista Carlos Loret de Mola y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siguen vigentes en la opinión pública y este martes 26 de abril no fue la excepción, puesto que el comunicador lanzó fuertes declaraciones contra el mandatario mexicano.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola citó los datos que se ofrecieron sobre las veces que ha sido mencionado en las conferencias de Palacio Nacional para posteriormente asegurar que dicha actitud en el jefe del Ejecutivo Federal responde a un acto de venganza.

“El dato lo exhibe: está claro que lo suyo es venganza”

El periodista reaccionó al dato que se arrojó en Twitter (Foto: Twitter/@CarlosLoret)

Las palabras de Loret fueron en respuesta al tuit que emitió el periodista Luis Estada, en donde dio a conocer la cantidad de veces que el tabasqueño ha referido el nombre del comunicador en las diferentes conferencias mañaneras que han acontecido, especialmente, desde que salió a la luz el reportaje de la Casa Gris.

De acuerdo a Estada, que desde que tomó posesión, el mandatario mencionó 72 veces el nombre de Carlos Loret de Mola antes del 27 de enero de 2022, fecha en la que se publicó el trabajo periodístico donde colaboró la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Sin embargo, tras conocerse que el trabajo que apuntó a un posible conflicto de interés entre el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa estadounidense Baker Hughes; López Obrador mencionó 134 veces en 60 conferencia.

“De acuerdo con cifras de #SPIN, @lopezobrador_ mencionó 72 veces a @CarlosLoret antes del reportaje de la #CasaGris (27 de enero de 2022) en 774 #ConferenciaPresidente. Desde entonces, lo ha mencionado 134 veces en solo 60 conferencias”, se pudo leer en el mensaje.

El analista Luis Estrada reveló un conteo sobre las veces que Andrés Manuel López Obrador ha mencionado a Carlos Loret de Mola durante sus conferencias matutinas tras la publicación del reportaje de la Casa Gris (Foto: Twitter/@luisestrada_)

Lo anterior aconteció un día después de que el titular de la Presidencia de la República fue fuertemente criticado por hablar del comunicador, pero no de la crisis de violencia contra la mujer que ha ido en aumento en las entidades federativas del país.

Y es que en la sesión con medios de comunicación del pasado lunes 25 de abril, Andrés Manuel López Obrador presentó un presunto departamento que habría comprado el excolaborador de Televisa, por lo que acusó que se debe de llevar una investigación a profundidad sobre el tema.

De acuerdo a la información que se dio desde Palacio Nacional, el inmueble habría sido adquirido en 2019, con apoyo de su abogado y notario público, Ignacio R. Morales Lechuga, quien también se desempeñó como titular de la entonces PGR, durante el gobierno de Carlo Salinas de Gortari.

“Quedé en que les iba a mostrar el departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información, pero no es lo único, su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo, de cerca de 40 mil metros cuadrados, pero esto es nada más es una muestra. Voy a seguir esperando a que dé a conocer cuánto tiene, porqué este departamento lo compró creo que en 2019″

El presidente volvió a mencionar a Loret en la conferencia mañanera (Captura de pantalla: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Algunas horas después, Loret utilizó sus redes sociales para reclamar que, en lugar de enfrentar la crisis de seguridad y feminicidios en el país, el jefe del Ejecutivo Federal le haya dedicado tiempo en la conferencia.

“Hoy no voy a contestar a sus calumnias. Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese”, redactó el comunicador.

No obstante, ahí no quedó el asunto, puesto que momentos más tarde recriminó nuevamente que no se haya dedicado ni un minuto a la crisis de violencia contra la mujer. Aunado a lo anterior, tildó al tabasqueño de ser un presidente “ruin y desalmado” por omitir el problema que las mujeres están atravesando en todo el país, pero sí a darle cabida a sus críticas contra él.

