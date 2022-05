Juan Ramón de la Fuente descartó que México vaya a imponer sanciones económicas contra Rusia

(Captura de pantalla)

Luego de reunirse al mediodía de este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descartó que el país analice sanciones económicas contra el gobierno de Rusia, a más de dos meses de que su ejército invadió Ucrania.

Al salir del recinto, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló ante los reporteros que su visita se trató particularmente para informarle a AMLO como están las cosas por el conflicto bélico en el este de Europa.

“Vine a informarle sobre cómo están las cosas en el Consejo de Seguridad de la ONU, como lo hice hace unos días en el Senado, en particular, pero no exclusivamente, la situación en Ucrania que sigue siendo muy delicada y esa fue la razón de mi visita”

Señaló que López Obrador le instruyó, lejos de imponer sanciones al presidente Vladimir Putin, buscar una solución pacífica y pugnar por ayuda humanitaria; es decir, darle prioridad a la protección a civiles y a la infraestructura civil, así como el estricto apego al derecho internacional a la Carta de la ONU y sobre la base de los principios constitucionales de la política exterior de México.

“No (se impondrán sanciones), vamos a seguir en esa misma línea y trabajando desde el Consejo de Seguridad nuestra iniciativa junto con Francia para la ayuda humanitaria que se necesita realmente diría de manera urgente en algunas regiones del país. Esas son las líneas, el Presidente está enterado, está informado, está actualizado y me ha ratificado esas instrucciones”

Al ser cuestionado si le gustaría ser el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que el canciller Marcelo Ebrard, anunció su intención de contender por la candidatura presidencial de Morena de 2024, De la Fuente respondió:

“Yo estoy dedicado al consejo de seguridad de la ONU. Siempre me ha interesado servirle a mi país, lo he hecho cuando he encontrado esa oportunidad, pero mi tema ha sido en los últimos tres años y medio, y por lo pronto seguirá siendo, la ONU y representar a México con la mayor dignidad posible”, aseguro.





