México

Cuajimalpa endurece vigilancia contra construcciones irregulares: advierte demoliciones en zonas de riesgo

Se busca frenar con el gobierno de la CDMX desarrollos irregulares

Guardar
Google icon
Desgajamiento Alcaldía Cuajimalpa CDMX
Se busca impedir ampliaciones no autorizadas y demoler construcciones que representen un riesgo para la población de Cuajimalpa (especial)

La alcaldía Cuajimalpa de Morelos reforzará las acciones para combatir las construcciones irregulares y garantizar el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano, informó el alcalde Carlos Orvañanos Rea, quien advirtió que no se permitirá la edificación de niveles adicionales ni ampliaciones fuera de la ley.

Tras sostener una reunión de trabajo con Enrique Irazoque Palazuelos, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, el edil señaló que se fortalecerá la coordinación entre ambas instancias para impulsar una mejor planeación urbana y atender uno de los principales desafíos que enfrenta la demarcación: el crecimiento desordenado.

PUBLICIDAD

Orvañanos aseguró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia hacia las construcciones que incumplan la normatividad vigente, con el objetivo de proteger a las familias y preservar el orden urbano en la alcaldía.

Cuajimalpa busca poner orden al crecimiento urbano

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, abordó planes de desarrollo urbano para Cuajimalpa y la Ciudad de México, destacando la importancia del orden, el respeto a las leyes y reglamentos de desarrollo urbano. Menciona reuniones con el Secretario Enrique Irazoque y la posibilidad de demoler viviendas o desarrollos irregulares.

El alcalde destacó que durante años la demarcación ha enfrentado problemas relacionados con desarrollos inmobiliarios y construcciones que no siempre han respetado los lineamientos establecidos por las autoridades.

PUBLICIDAD

Por ello, indicó que una de las prioridades de su gobierno será revisar que las obras y proyectos cuenten con las autorizaciones correspondientes y se apeguen a los reglamentos en materia de uso de suelo y desarrollo urbano.

“En mi gobierno va a prevalecer el orden, el respeto a las leyes y a los reglamentos de desarrollo urbano. Ni un solo nivel de más no autorizado, ni un centímetro a las casas, a los desarrollos que no lo tengan permitido así por ley”, expresó el alcalde en un mensaje difundido por la propia alcaldía.

La medida forma parte de una estrategia integral para evitar que continúe el crecimiento descontrolado en distintas zonas de Cuajimalpa, donde la expansión urbana ha generado preocupaciones en materia de movilidad, servicios públicos y seguridad para los habitantes.

Coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México

Alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos se reunió con Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Redes)
Alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos se reunió con Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Redes)

Durante el encuentro con autoridades capitalinas, se abordaron mecanismos de colaboración para fortalecer las acciones de supervisión y vigilancia en materia de construcción y desarrollo urbano.

El gobierno local buscará trabajar de manera conjunta con la administración encabezada por la jefa de Gobierno para garantizar que los proyectos inmobiliarios se desarrollen conforme a la ley y evitar irregularidades que puedan afectar a la población.

Además, se pretende impulsar una planeación territorial más eficiente que permita atender las necesidades de crecimiento de la alcaldía sin comprometer la seguridad de los vecinos ni el equilibrio urbano.

Las autoridades coincidieron en que el cumplimiento de las normas es fundamental para generar un desarrollo ordenado y sostenible, especialmente en una demarcación que ha experimentado una importante expansión habitacional en los últimos años.

Advierten demoliciones en construcciones no autorizadas

Este transporte público forma parte del 'Plan de Movilidad Santa Fe' .
Demoler construcciones irregulares en alcaldía Cuajimalpa (Crédito: Cuartoscuro)

Uno de los mensajes más contundentes emitidos por el alcalde fue la posibilidad de demoler construcciones que carezcan de permisos o que se encuentren en zonas consideradas de riesgo.

Orvañanos señaló que su administración actuará con firmeza cuando existan desarrollos que incumplan la normatividad o representen un peligro para las personas.

“Vamos a demoler, si es necesario, las viviendas en los desarrollos que no estén autorizados y, desde luego, en zonas de riesgo vamos a ser implacables”, afirmó.

El edil enfatizó que la prioridad será proteger la vida e integridad de las familias que habitan en la alcaldía, especialmente en áreas donde puedan registrarse afectaciones derivadas de asentamientos irregulares o construcciones levantadas sin cumplir las condiciones de seguridad requeridas.

Temas Relacionados

Desarrollos irregularesAlcaldía CuajimalpaCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

Su muerte fue confirmada por las autoridades, que continúan investigando el accidente para esclarecer los hechos

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Agentes de la FESC y del Ejército Mexicano los arrestaron el jueves 28 de mayo en el Ejido Estación Coahuila

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026: por qué hay dos calendarios de pago de junio y cuándo se revelará el oficial

Autoridades han subrayado a estudiantes la importancia de consultar exclusivamente canales autorizados para recibir el apoto de mil 900 pesos

Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026: por qué hay dos calendarios de pago de junio y cuándo se revelará el oficial

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: alerta por lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 29 de mayo: alerta por lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco

¿Qué pasa si te enfermas en México durante el Mundial? Guía de atención médica para turistas

Durante la Copa del Mundo 2026 en México, turistas y aficionados extranjeros pueden acceder a hospitales públicos y privados, así como a servicios de emergencia 24 horas en las ciudades sede

¿Qué pasa si te enfermas en México durante el Mundial? Guía de atención médica para turistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Detienen a “El Repollo”, presunto operador del Abuelo Farías en el Cártel de Tepalcatepec

Capturan a “El Richard”, integrante de Los Mazos, por el asesinato de una agente de la Fiscalía del Edomex

Reportan que Marco Antonio Almanza también se entregó a EEUU: el exjefe de la PDI Sinaloa era buscado por proteger a Los Chapitos

FGR desmantela red de lavado de dinero y facturas falsas “Del Caballito”: hay 8 detenidos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Así pueden protegerte de los falsos “boletos especulativos” para Stray Kids, advierte Ocesa

Amandititita encenderá Tlatelolco con su anarcumbia gratis

Actitud de Chumel Torres provoca acusaciones de “falsas disculpas” tras burlarse una persona con síndrome de Down

DEPORTES

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

Luto en la lucha libre mexicana: fallece Tempo en accidente de tránsito en la Ciudad de México

¿Qué pasa si te enfermas en México durante el Mundial? Guía de atención médica para turistas

Así se ve el Estadio Monterrey a 13 días del Mundial 2026

Sudáfrica, rival de México, empata sin goles ante Nicaragua en su último exámen antes del Mundial 2026

Apasionados de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX