Patricia Armendáriz pidió ‘tregua’ a sus opositores tras ataques: “Dejo mi armadura y me abro”

Patricia Armendáriz, diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pidió tregua a sus detractores luego de sufrir diferentes señalamientos y críticas por sus contradicciones al momento de hablar sobre la polémica entre el gobierno federal y el Parlamento Europeo.

Fue la tarde del pasado 10 de marzo cuando los eurodiputados emitieron un comunicado para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) eliminar la violencia contra periodistas y activistas de los derechos humanos, así como garantizar su labor dentro del territorio nacional.

Horas más tarde, la administración de AMLO respondió a estos señalamientos de una manera muy directa, pues llamaron “borregos” a los legisladores, y les pidieron investigar la situación del país antes de emitir un posicionamiento.

Por ello, la también empresaria, durante la mañana de este viernes, colocó un hilo de Twitter con su postura respecto a las decisiones de AMLO respecto al tema en cuestión.

“#felizviernes Ver para creer los hilos de poderes que se tejen a nivel global. Trasciende ahora la confrontación de algunos periodistas contra @lopezobrador_ al parlamento europeo en su resolutorio que critica ‘Las duras y sistemáticas críticas…del Gobierno contra LOS (?) periodistas y su labor’ ‘la retórica populista del presidente…para denigrar e intimidar periodistas’. Esto es inaceptable, Insultante e intromisoria. Pero sobre todo mal informados por alguien desde México [sic]”, comenzó a escribir la ex integrante de Shark Tank México.

Posteriormente, Armendáriz externó de forma tajante su apoyo al presidente del país: “Mi solidaridad con la respuesta de @lopezobrador_ que no es una pieza de diplomacia pero pone un basta a este tipo de ataques de mexicanos usando órganos extranjeros de presión [sic]”, comenzó a escribió.

No obstante, para sorpresa de los internautas, un minuto después de su primera publicación, Patricia Armendáriz reapareció en Twitter preocupada pidiendo que se dijera si era mentira el texto del comunicado.

“Por favor @SRE_mx favor de salir a desmentir que este burdo escrito provenga efectivamente del @GobiernoMX @lopezobrador_” dijo y minutos más tarde añadió: “efectivamente el comunicado es real. Me metí al texto provocativo del parlamento. Mi análisis en mi muro de Twitter”, redactó.

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar esta situación y decidieron cuestionar a Patricia Armendáriz, a quien tacharon de estar en condición “senil” por tan abrupto cambio; aunque otro sector la felicitó por haber modificado su postura.

Los mensajes en su contra se acumularon a lo largo del día. Algunos los respondió, pero otros simplemente quedaron registrados. No obstante, la situación cansó a la empresaria, quien la noche de este 11 de marzo decidió pedirle una tregua a sus opositores.

“Cansada de tratar de contestar de la manera más directa y honesta que puedo, dejo mi armadura y me abro a la vulnerabilidad de mi almohada y de mí misma y mis más profundas verdades ideales y compromisos. Tregua mis queridos opositores! Buena jornada! Buenas noches!”, sentenció.

Horas antes, Armendáriz publicó un par de tuits para refrendar su completo apoyo a López Obrador y la Cuarta Transformación (4T). De acuerdo con su primer mensaje, la decisión de respaldar este movimiento llegó debido al “hartazgo” que sintió en la “otra alternativa”.

“Mi apoyo a la #4t es total porque estuve harta de la otra alternativa como una salida para el México que quiero para nuestros hijos. No me encajan las lógicas de otros motivos. No busco poder económico ni político”, comentó.

Posteriormente, cuestionó a sus opositores sobre el motivo de querer afectar la congruencia que tiene con Morena y sus ideales. “Por qué le dedican tanto tiempo a tratar de afectar esa congruencia? No encaja ninguna de sus versiones de mi en su intento”, sentenció.

