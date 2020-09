Padre de “Checo” Pérez buscó apoyo de López Obrador para candidatura de Guadalajara

Antonio Pérez Garibay abordó al presidente este sábado para hablar sobre la delegación de Jalisco (Foto: Twitter/@APerezGaribay)

Antonio Pérez Garibay, padre del afamado piloto de carreras de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, buscó el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr su candidatura a la alcaldía de Guadalajara.

En el vuelo de Aeroméxico con destino Guadalajara-Ciudad de México, Antonio Pérez abordó al tabasqueño para obtener su respaldo.

“Le dio mucho gusto que siga trabajando, sigo trabajando los 125 municipios del estado, estoy en la lucha me subí con él, creo en él, sé que nos va entregar un mejor México del que recibió, y estoy convencido de que es un gran presidente”, afirmó Antonio Pérez al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Estamos trabajando en ello, estoy trabajando Guadalajara y lo que tengo que seguir haciendo es seguir construyendo para lograr ser el presidente municipal de Guadalajara”, aseguró.

Sobre la gestión de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, el también presidente de la Fundación Checo Pérez respaldó su trabajo, pues dijo que él es “de las personas que pienso que si criticamos a mi Presidente, nos va a ir mal a los mexicanos; si critico a mi gobernador nos va a ir mal a los jaliscienses”.

Cuando Pérez Garibay fue cuestionado por la prensa sobre si su hijo lo apoyaría en la candidatura, respondió:

“Eso ya lo veremos, ya depende de él lo que él diga, pero yo creo que mis hijos apoyan a su padre, lo que he hecho hasta ahora el día de creo que soy el orgullo de mis hijos lo que haga de hoy en adelante el orgullo o la deshonra de mis nietos”, apuntó.

Cabe recordar que Antonio Pérez Garibay busca ser delegado federal en Jalisco. Dicho de otro modo busca ser el superdelegado y ocupar el puesto que en julio pasado dejó Carlos Lomelí Bolaños y que sigue sin ser designado.

Para lograr su objetivo, además de haber abordado este 11 de septiembre al presidente, ha acudido a reuniones, cabildeos y ha hablado con los medios de comunicación.

En una entrevista que dio a Milenio Jalisco el pasado 2 de septiembre, el también empresario presumió sus intenciones de convertirse en el nuevo delegado.

“Estoy trabajando; estoy haciendo el cabildeo necesario; estoy reuniéndome con las gentes necesarias. Estoy trabajando por Jalisco. Estoy haciendo un levantamiento de la información con mi gente del pueblo”, dijo.

“Tengo la misma filosofía del presidente: primero los pobres; pero también necesito hacer el termómetro con los empresarios. Y hoy me he reunido con todos los empresarios. Los empresarios me han brindado muchísimo apoyo, al grado que vamos a hacer cosas grandes, llegue yo de delegado, o no llegue (...) Esa es la forma de trabajar de Antonio Pérez Garibay”, añadió.

Además aseguró ser el hombre más cercano al Presidente en Jalisco, puesto que su relación es de amigos. Respecto al gabinete, señaló que tiene buena relación con todos, similar que con el gobernador de la entidad.

En aquella entrevista todavía no abordaba al tabasqueño, y refirió que el tema con el ejecutivo federal era que él no invitó desde antes a trabajar por Jalisco, apenas después de Carlos Lomelí.

“Hoy en día el número uno ha caído, y creo que le toca la oportunidad al número dos. Estoy seguro de que mi presidente será un hombre justo, y me dará la oportunidad. Y al mismo tiempo, si toma otra decisión y no me da la oportunidad, no tengo ningún problema. Seguiré buscando el bien de mis jaliscienses”, aseguró.

