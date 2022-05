“No fue un accidente”: papá de Debanhi denunció diferencias entre autopsia de la FJG y la independiente

Mario Escobar reveló que hay discrepancia entre los resultados de la autopsia que ordenó la FGJ y la que él solicitó. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Mario Escobar, padre de Debanhi, reveló que hay discrepancia entre los resultados de la autopsia que ordenó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León y la que él solicitó adicionalmente a otro grupo de especialistas. Esto durante una entrevista con diversos medios, en la que informó que esta tarde presentará el dictamen para que sea integrado a la carpeta de investigación del caso.

Los resultados de la necropsia particular indican que la muerte de la joven no fue accidental. Escobar declaró al respecto: “Bueno, hay muchas diferencias, son más de tres. Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola.”

El dictamen de FGJ establece que Debanhi llevaba puestos los tenis al momento de caer en la cisterna, los resultados de la investigación particular contradicen la información. Fotos: REUTERS/Daniel Becerril, Instagram/@debanhi.escobar

Uno de los aspectos que llamaron la atención del padre de la víctima es que el dictamen de la FGJ establece que Debanhi llevaba calzado puesto al momento de caer a la cisterna, mientras que el independiente indica lo contrario.

Mario Escobar externó: “Sí hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija. Ahí ya encontramos una diferencia muy puntual, que de alguna manera se tiene que analizar y verificar por qué no estaban puestos, ya de ahí podemos sacar muchas conclusiones.”

Mario Escobar acusó negligencia por parte del perito que realizó la autopsia de su hija. Foto: REUTERS/Daniel Becerril

En ese sentido acusó que la disonancia entre una prueba y otra podría deberse a la negligencia por parte del perito que la realizó, por lo cual exigió la destitución de quien resulte responsable de cometer errores en el estudio. También declaró que después de que el dictamen particular sea integrado a la carpeta revelerá más detalles de las conclusiones a las que llegó el especialista al que contrató, quien además podría comparecer ante las autoridades para explicar los resultados.

El documento que será integrado al archivo del caso de Debanhi Escobar será revisado por diferentes organismos, entre los cuales está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, así como la Comisión Local de Búsqueda, cuyo observatorio estuvo presente en el procedimiento y que aún no ha emitido observaciones al respecto.

El análisis de la necropsia practicada independientemente al cuerpo de la joven podría dar un nuevo enfoque a la investigación, que hasta el momento gira alrededor de la secuencia de videos en los que se muestra el recorrido que hizo Debanhi desde la fiesta hasta el Motel Nueva Castilla, donde fue encontrada sin vida.

Vídeos revelados recientemente muestran a un hombre subiendo a un auto afuera de Motel Nueva Castilla. Foto: Twitter/dinosaurvlogs

Cabe mencionar que tras analizar grabaciones reveladas recientemente la FGJ de Nuevo León confirmó que un hombre se bajó de un automóvil en las instalaciones donde fue encontrada la estudiante de 18 años. La cámara del restaurante del motel registró el momento en que un individuo abordó un vehículo aproximadamente a las 5:45 am del sábado 9 de abril.

Griselda Núñez Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, informó también que hasta el momento se han asegurado cinco automóviles que aparecen en las filmaciones del Motel Nueva Castilla que han sido analizadas hasta el momento.

El material gráfico se suma al captado afuera de Quinta Diamante, donde se llevó a cabo la fiesta a la que asistió Debanhi antes de desaparecer. En las imágenes a la joven forcejeando e intentando alejarse de un hombre, tras lo cual un grupo de personas que también estaban en la reunión se acercaron a ellos en lo que parece un intento por calmar la situación.

