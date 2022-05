Cuenta de Instagram de Debanhi Escobar compartió video y lo eliminó después: “No les creemos”

El video también fue para visibilizar otros casos de revictimización (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En esta lucha por hacer justicia a Debanhi Escobar, encontrada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, se han tomado las redes sociales para pedir justicia por ella y todas las mujeres asesinadas.

Por ello, la cuenta de Instagram de la joven de 18 años, manejada por su padre Mario Escobar, se convirtió en un espacio para dar a conocer información respecto al caso, así como para levantar la voz con materiales dirigidos a personas que han sufrido situaciones similares.

Durante este 1 de mayo, en esta red social se publicó un video, de poco más de tres minutos, el cual presenta la voz de una mujer que menciona algunas frases con las que las personas buscan revictimizar a las mujeres que fueron asesinadas o sufrieron alguna violencia en su contra.

Asimismo, presenta imágenes relacionadas con este tema, como desapariciones de mujeres. “Todos me culparan a mi; dirán que yo vestía de manera indecente; dirán que me vieron tomando unas copas; me culparan por haber ido a bailar, por caminar sola; por no gritar, por no defenderme; mamá, la verdad es que si ya no vuelvo, seguro estarán explotando mi cuerpo”, se escucha en el material.

Mario Escobar borró el video horas después de su publicación (Foto: Twitter/dinosaurvlogs)

El video estuvo acompañado por un corto mensaje escrito por su padre, el cual decía “No te preocupes Debanhi, no les creemos”, esto relacionado con declaraciones de algunas personas públicas que han realizado comentarios similares, incluso frente al señor Mario o en cadena nacional.

También se logró rescatar que Mario Escobar describió el motivo por el cual realizó esta publicación: “Este video no es de mi autoría, sin embargo es la realidad que viven todas las familias de personas desparecidas. Las mujeres desaparecidas son culpables por el simple hecho de ser mujeres”, destacó.

Los últimos detalles del caso Debanhi Escobar

Después de 10 días de hallado el cuerpo de Debanhi Escobar, las investigaciones de las autoridades, así como nuevas declaraciones continúan surgiendo para ampliar las versiones, mismas que se han clarificado y opacado al mismo tiempo debido a las contradicciones y falta de pruebas contundentes al respecto.

Lo último que se supo fue de un joven, supuesto compañero de clases de Debanhi, quien aseguró que era acosada por un hombre de 34 años que estuvo en la fiesta de la Quinta Diamante a la que acudió con sus amigas, y tras la cual desapareció el pasado 9 de abril.

Cada día surgen nuevas declaraciones respecto al caso; las investigaciones continúan (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Dio a conocer que este mismo sujeto señalado se dio de baja de la Universidad Autónoma de nuevo León (UANL) de manera inmediata, es por esto que sospecha que el hombre de 34 años sería responsable del feminicidio de la estudiante.

“Me cuesta trabajo decirlo pero ya déjense de esos cuentos de que ‘se cayó’ o de que estaba tomada, a Debanhi, pues es ese w*y que la acosaba, que tuvo la oportunidad, se le hizo fácil y la drogó tal vez y se la llevó y cometió su acto”, mencionó el aparente estudiante de la UANL en el canal de YouTube de Oxlack Investigador.

También, por medio de una transmisión en vivo de TikTok, un hombre que se identificó como Gustavo Soto Miranda compartió un video en el cual, entre lágrimas, aseguró no ser El Jaguar, posible relacionado con la desaparición y muerte de Debanhi Escobar.

“Mi nombre es Gustavo Isidoro Soto Miranda, a mí no me apodan ‘El Jaguar’, me están acusando de feminicidio en el caso de Debanhi. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral (...) Estoy muy cansado. Pinche raza, destruyeron mi vida, mi dignidad, mi economía, perdí contratos, perdí amistades, todo por gente sin escrúpulos que por unos cuántos likes”, señaló el sujeto.

