La verdad detrás del supuesto “tomatazo” que Claudia Sheinbaum recibió en Coyoacán

Usuarios aseguraron que el altercado había ocurrido el fin de semana pasado. (Foto: Claudiacdmx.com)

En la mañana de este 01 de mayo, “Coyoacán” figuró entre las tendencias de Twitter México por una supuesta irrupción que Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), habría sufrido en un evento de dicha alcaldía el pasado 30 de abril.

Internautas viralizaron los clips de los presuntos actos violentos en los cuales se observan a varias personas arrojando diversos objetos (entre sillas, huevos y jitomates) al presidium.

Con ello, algunos detractores se mofaron de la mandataria al resaltar “el rechazo” que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comenzaría a vislumbrar en la capital. “México ahora si ya despertó”, “Así va a ser en toda en la República” y “Le mancharon el plumaje” fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social.

Sin embargo, tiempo después, usuarios salieron a desmentir estos señalamientos aclarando que dicho evento había sucedido en enero del 2018, durante los actos de precampaña que Sheinbaum sostenía por el Gobierno de la CDMX.

Internautas aseguraron que la mandataria había sido expulsada a "jitomatazos" de un evento en la alcaldía. (Foto: @Yaqui_23472138)

Corría el miércoles 3 de enero del 2018: pese al año recién iniciado, Claudia Sheinbaum continuaba promoviéndose en lo que figuraba como la última etapa de las campañas por el mando capitalino - que meses más tarde arrebataría del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para ese entonces, acudió a la alcaldía Coyoacán a realizar un mitin junto a integrantes del equipo de Morena. Sin embargo, éste fue interrumpido violentamente por un grupo de personas no identificada que comenzó a lanzar diversos objetos al pódium.

Pese a los intentos de integrantes morenistas por detener el acto, el incremento de la violencia generó un intercambio de “sillazos” entre asistentes y detractores, así como la quema de propaganda y periódico. Para ese momento, Sheinbaum aún no subía al presídium, pero fue desalojada junto a una comitiva y protegida con una lona de los artículos lanzados.

Tras el altercado, la ahora Jefa de Gobierno se pronunció a través de su cuenta de Twitter adjudicando al partido del sol azteca como el que orquestó la agresión y al entonces Gobierno delegacional por proteger a los agresores.

“Vamos a recuperar la Ciudad. Esta debe seguir siendo una ciudad de libertades. La agresión que recibimos en Coyoacán por sujetos del PRD y la delegación es inaceptable. Pero no nos van a doblegar. Somos millones que haremos historia en la Ciudad y en el país”.

Sheinbaum adjudicó al PRD de ser quien orquestó la irrupción al evento del 2018. (Foto: captura de pantalla)

De igual forma lo pronunció ante medios de comunicación donde, además, señaló al entonces gobernante de Coyoacán, Mauricio Toledo, de tener vínculos con el grupo que había irrumpido el evento. Ante ello, hizo un exhorto a Miguel Ángel Mancera, entonces Jefe de Gobierno capitalino, para tomar cartas en el asunto.

“Son del PRD conocidos por todos los vecinos y no sólo eso, gente de la delegación vinculados a Mauricio Toledo. No vamos a presentar denuncias, no vamos a caer en provocaciones, pero tampoco vamos a permitir que se impida que haya eventos”, señaló previamente ante medios de comunicación.

No obstante, el presidente del PRD en la CDMX, Raúl Flores García, deslindó a su partido de los hechos: mediante un comunicado, el dirigente manifestó que las y los responsables son ajenos a las filas del grupo parlamentario.

“Exigimos a las autoridades electorales y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, su inmediata intervención para determinar responsabilidades y poder establecer la identidad y motivación de los agresores”, declaró en el escrito.

