El momento en que un agente de migración agredió a un periodista en Chiapas; el INM ya lo suspendió

Agente del INM agrede a camarógrafo

A pesar de que se han registrado ocho periodistas asesinados en México en lo que va del 2022, continúa la violencia contra la prensa, y no solo por parte de la delincuencia organizada, sino también de funcionarios públicos.

Este 28 de abril el presentador de noticias de TV Azteca, Juan Manuel Martínez, denunció a través de redes sociales que uno de sus compañeros fue agredido en el estado de Chiapas por un escolta del Instituto Nacional de Migración (INM).

Se trata del corresponsal y camarógrafo, Pedro Gerardo López, quien cubría un operativo en contra de migrantes centroamericanos que cruzaban por la ciudad fronteriza de Tapachula. El momento quedó grabado y fue viralizado.

(Captura de pantalla)

En el video se aprecia que el corresponsal intenta acercarse a Paola Rodas López, la titular del INM en el Estado, para cuestionarle sobre la atención a personas que buscan asilo, principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la delegada lo ignora y, en cuestión de segundos, se ve cómo un agente lo empuja, aparentemente sin mayor fuerza, pero la suficiente para provocar su caída junto a su monopie y micrófono.

Lo anterior provocó la indignación y furia del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de dicha televisora, pues compartió el video en su cuenta de Twitter y llamó “Gobernícolas” a los responsables.

“¿Ya vieron cómo los Gobiernícolas tratan al “pueblo” trabajador? Sra. Delegada del @INAMI ¿por qué permite que suceda esto, de qué se esconde? ¿Para eso les pagamos, es lo que nos merecemos, qué deberíamos hacer como “pueblo bueno y sabio” con estas bestias?”

(Captura de pantalla)

El magnate hizo un llamado a las autoridades a acabar con la violencia tanto contra periodistas como inmigrantes en el país.

“Si el p*nd*jo este trata así a mis periodistas, no me imagino a los inmigrantes… No normalicemos la violencia contra los periodistas que hacen su trabajo, al rato aparecen muertos y no pasa nada. ¡NO a la violencia contra los periodistas!”, agregó.

La respuesta del INM

Por su parte, el INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó la tarde de este viernes que suspendió al agente agresor, de acuerdo con un comunicado que publicó en redes.

(Captura de pantalla)

Según se detalló, el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia determinó como medida precautoria, “separar de sus responsabilidades operativas al servidor público que ayer agredió físicamente a un periodista en el estado de Chiapas”, en tanto resuelve de manera definitiva a lo que haya lugar.

“El instituto no tolera actos de violencia o conductas indebidas, mucho menos que se intente o pretenda coartar la libertad de prensa”

Subrayó que la actuación del Agente Federales de Migración (AFM) suspendido contraviene su Código de Ética y de Conducta, así como el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de toda persona, sea nacional o extranjera.

(Captura de pantalla)

El último año se ha presentado un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detectó a más de 1.7 millones de personas indocumentadas en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre

En tanto, el Gobierno de México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, según datos de la Segob.

Asimismo, el Ejército tiene desplegados más de 28 mil de sus miembros en tareas de migración en las fronteras norte y sur, según reveló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esta semana.





SEGUIR LEYENDO: