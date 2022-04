Lord Golpeador fue declarado culpable por agresiones y amenazas a su vecina

Las autoridades dictarán sentencia en contra de Lord Golpeador a principios de mayo (Screenshots: Twitter/@highvanillacoke Twitter/@elbauldeanya)

Arturo Said Bernal, conocido en redes sociales como #LordGolpeador, será sentenciado por agredir y amenazar a su vecina. Así lo declaró Irene, la demandante, a través de su cuenta de Twitter donde también anunció que las autoridades dictarán la sentencia el próximo 2 de mayo en el tribunal ubicado sobre la calle Dr. Liceaga.

La joven agredida celebró los resultados del proceso legal en contra de su vecino, a través de un tuit en el que expresó: “De nuevo gracias. Lo logramos. Les dije que no iba a negociar con golpeadores”. Esto a casi cuatro años de que Said la amenazara por primera vez, luego de que ella saliera en defensa de una mujer a la que estaba agrediendo.

La víctima celebró los resultados del proceso legal en contra de su vecino a través de Twitter (Screenshot: Twitter/@highvanillacoke)

El momento en que Lord Golpeador amenazó con golpearla si se metía con él quedó grabado en un vídeo que se viralizó en redes sociales en junio de 2018. Fue la primera de varias grabaciones donde Irene documentó las constantes agresiones en su contra, que incluían violencia física y verbal.

En mayo de 2019, casi un año después del primer incidente, Irene fue golpeada por el hombre. Esto mientras ella esperaba a que llegara el apoyo policiaco que solicitó después de que Lord Golpeador la persiguiera y gritara en repetidas ocasiones que la odiaba.

La denunciante denunció a través de un tuit que: “La patrulla nunca llegó pero sí bajó el vecino junto con otras personas y me golpeó”. En un documento expedido por la Fiscalía Desconcentrada de Investigación quedó documentado que la mujer tenía lesiones previstas y clasificadas en el artículo 139 del Código Penal de la Ciudad de México.

Lord Golpeador cuenta con cinco denuncias previas a las de su vecina (Screenshot: Twitter/@elbauldeanya)

Cabe mencionar que el agresor de Irene la denunció por daño moral. Ella acudió golpeada a la audiencia en su contra, donde presentó las pruebas de las agresiones de las que había sido víctima, ante lo cual Irene fue declarada inocente. Sin embargo, las autoridades no procedieron legalmente en contra del hombre desde ese momento.

En la primera audiencia por los hechos ocurridos en 2019 los abogados de la denunciante revelaron que el agresor había sido denunciado previamente por cinco personas más. La víctima aseguró que pese a ello el Ministerio Público (MP) parecía defenderlo.

Durante el proceso legal hubo más irregularidades, ya que el MP parecía encubrirlo y retrasó la resolución del caso al no solicitar la revisión de los vídeos de las cámaras de seguridad. Además, la noche en que Irene fue golpeada los elementos policíacos trataron con familiaridad al agresor e incluso intentaron aprehender a la víctima por alteración del orden.

Irene compartió en Twitter un hilo donde relató las agresiones de las que fue víctima (Screenshot: Twitter/@highvanillacoke)

Desde que subió la primera filmación en 2018 la joven fue amedrentada por su vecino, quien aseguró tener influencias, para asustarla y obligarla a borrar el video de la red. La mujer aseguró en un hilo de Twitter: “En eso llega el golpeador y me comienza a decir que mejor quite el video que porque él tiene acceso a armas y trabaja en la fuerza anti-secuestro y que no sirve de nada que lo denuncie”.

Ahora, después de casi cuatro años, el agresor finalmente será sentenciado por violencia física y verbal en contra de su vecina, quien es tan solo una de sus víctimas, ya que otros habitantes del edificio dieron a conocer que él había mostrado conductas violentas desde 2016 que llevaron a algunos residentes a tomar la decisión de mudarse.

