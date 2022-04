Mario Delgado reta al INE: ahora llamará a los diputados de oposición como “vendepatrias”

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena (Foto: Twitter/mario_delgado)

Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este miércoles al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, eliminar de sus redes sociales las publicaciones sobre la campaña “Traidores a la patria” que va dirigida a los diputados de oposición que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, el político informó que acatará dicha decisión.

Según el dirigente, Morena se mantendrá como un “partido pacífico” que nunca ha emprendido una campaña de odio contra opositores que no apoyan las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En nuestro partido respetamos la ley y a las instituciones. Siempre hemos sido y seguiremos siendo un movimiento pacífico; que no ha emprendido ninguna campaña de odio, lo que tenemos es una campaña de información para que el pueblo de México sepa cómo votaron cada uno de los diputados”

Sin embargo, Delgado mencionó que aunque ya no los llamará “traidores a la patria”, sí se referirá a ellos como “vendepatrias”, retando de alguna forma a las autoridades electorales.

Argumentó que la información que se dio a conocer sobre los legisladores que votaron en contra de la iniciativa es acerca de debates, sesiones y votaciones que se encuentran de manera pública.

“Las y los diputados no pueden reclamar anonimato porque no son traficantes de influencias o cabilderos anónimos, son servidores públicos cuyo salario lo pagan las y los mexicanos, pueblo al que deben de representar y rendirle cuentas. Por lo tanto, hacer pública la información y esto no representa ninguna campaña de odio”, expresó.

Defendió la Revocación de Mandato pese a baja participación

Por otra parte, Mario Delgado reconoció que no hubo participación suficiente durante la consulta popular de Revocación de Mandato de AMLO.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechará impugnaciones en contra del ejercicio ciudadano por no ser vinculante, el morenista expresó que pese a no haberse alcanzado el 40% de participación ciudadana, la consulta fue “un paso histórico”.

El político estimó que la poca participación se debió a la reducción del número de casillas, pese a que el INE explicó que contó con pocos recursos para la consulta por un recorte presupuestal al organismo que se aprobó desde la Cámara de Diputados.

Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, destacó que al declararse inválido el ejercicio de revocación de mandato, por no alcanzar la participación mínima del 40%, se confirma el fracaso del “capricho” presidencial.

“El fracaso de la gran farsa que nos costó a las y los mexicanos cientos de millones de pesos. ¿Qué necesidad?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los magistrados del TEPJF determinaron este miércoles desechar las impugnaciones en contra de la consulta de revocación de mandato, esto debido a que el ejercicio no alcanzó la votación requerida, por lo que legalmente no es vinculante.

Los integrantes del Tribunal Electoral aprobaron el proyecto elaborado por el magistrado presidente Reyes Rodríguez, donde se declara improcedente la solicitud de invalidar el proceso de revocación de mandato, así como las de recontar la votación recibida en diversas casillas y anular la votación recibida en otras.





