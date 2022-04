Vicente Fox estalló contra AMLO por buscar desaparecer grados escolares: “No los queremos mediocres como tú”

Vicente Fox se lanzó en contra AMLO por plantear eliminar los grados escolares para sustituirlos por fases de aprendizajes (Foto: Cuartoscuro)

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, se lanzó en contra del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por plantear eliminar los grados escolares para sustituirlos por fases de aprendizajes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la República de 2000 a 2006 advirtió al jefe del Ejecutivo federal lo que pasaría si cambia el sistema educativo del país.

En su mensaje, Vicente Fox señaló que lo que busca Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con este cambio es “manosear e ideologizar” la educación de los menores.

“Cuidado López con manosear e ideologizar la educación de nuestros hijos!! No los queremos mediocres como tú”

Vicente Fox señaló que lo que busca Morena con este cambio es “manosear e ideologizar” la educación de los menores (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Y es que desde que se anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) planea modificar la estructura educativa eliminando los grados escolares para sustituirlos por fases de aprendizajes, las críticas de la oposición no han dejado de llover.

Tal fue el caso de Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien expresó que las modificaciones son politiquerías y ocurrencias por parte de la SEP.

No obstante, declaró que Delfina Gómez, titular de la dependencia, debería de dar la cara ante las decisiones arbitrarias que violentan el derecho a la educación de los niños al desaparecer las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), “en lugar de andar pensando en ‘estrategias’ que, de acuerdo a expertos en el tema educativo, carecen de argumentos”.

“No pueden seguir atentando de esta manera contra las infancias mexicanas y menos seguir violentando su desarrollo y su aprendizaje con nuevas ocurrencias, urge regresar las Escuelas de Tiempo Completo a los planteles, urge medidas para fortalecer la educación en nuestro país, brindar todo el apoyo a las y los estudiantes en el primer nivel de educación que es el básico”, manifestó a través de un comunicado.

Jesús Zambrano expresó que las modificaciones son politiquerías y ocurrencias por parte de la SEP (Fotos: Karina Hernández/Infobae // Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El dirigente del Sol Azteca también recordó que la titular de la Secretaría de Educación ha postergado en cuatro ocasiones su comparecencia ante la Cámara de Diputados, porque “es evidente que no cuenta con argumentos para defender sus malas decisiones al frente de la SEP, no puede defender lo indefendible, porque la desaparición de las ETC fue una decisión sin tener en cuenta el impacto que causaría en la niñez y en las y los adolescentes mexicanos, lo hicieron pensando en intereses personales, en su falsa consulta y con miras a las elecciones, y eso es una canallada”.

Finalmente, Jesús Zambrano exigió a Delfina Gómez que ya acuda a comparecer a la Cámara baja, pues “las madres y padres de los niños que se quedaron sin el beneficio de las ETC quieren saber la propuesta del gobierno federal para regresar al programa a las aulas”.

Y es que de acuerdo con el nuevo Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, la SEP buscará eliminar los grados y sustituirlos por seis fases de aprendizaje.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo es enfocarse en los procesos cognitivos de los alumnos, además de priorizar el seguimiento y evaluación de los estudiantes para ampliar los saberes en diversos campos de estudio.

La SEP buscará eliminar los grados y sustituirlos por seis fases de aprendizaje (Foto: SEP)

Por ello, se considera que las fases de este programa queden de la siguiente manera:

Fase 1: está prevista para la educación inicial y será impartida de 0 a tres años de edad

Fase 2: educación preescolar para los alumnos de tres a seis años

Fase 3: integrada por primero y segundo de primaria para los estudiantes de seis a nueve años

Fase 4: compuesta por tercero y cuarto de primaria para alumnos de 9 a 11 años

Fase 5: integrada por quinto y sexto de primaria para estudiantes de 11 a 13 años

Fase 6: estará compuesta por los tres años de secundaria, para alumnos de 13 a 15 años.

