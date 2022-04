SRE: 6 son los casos de alto nivel que han sido procesados por tráfico de armas en EEUU

En EEUU, el traficante de armas del CJNG, David Acosta, fue sentenciado a seis años de prisión (Foto: United States Department of Justice)

Este 27 de abril el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, presentó 10 de los logros que se han dado con la implementación del Acuerdo Bicentenario entre México y Estado Unidos y el cual remplazó a la anteriormente implementada Iniciativa Mérida.

Entre los resultados que destacó el Canciller se encuentra el del procesamiento de 6 casos de tráfico de armas a Estados Unidos.

“Seis casos de alto nivel han sido procesados a los Estados Unidos relativos a tráfico de armas hacia México , eso es un gran dato porque jamás había ocurrido, podían pasar a veces hasta años”, aseguró el Secretario de Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que de acuerdo con la información oficial, el mayor proveedor de tráfico de armas de México es su país vecino del norte: Estados Unidos. Sobre las cifras, según el artículo “The Way of the Gun: Estimating Firearms Trafficking across the US–Mexico Border” publicado en el Journal of Economic Geography, solo entre 2010 y 2012 se vendieron cerca de 213 mil armas en EEUU para ser tráficadas.

Ante ello, la administración actual decidió implementar medidas, apenas en agosto del año pasado (2021) el gobierno mexicano, en un proceso legal calificado como “sin precedentes”, demandó a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos.

La demanda, presentada ante la Corte Federal en Boston, señaló a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas por promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas” con lo que posiblemente se facilitaba el tráfico ilegal de armas a México.

Cabe agregar que este miércoles, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que en lo que va de la administración actual, han sido incautadas más de 29 mil armas de fuego, fueron decomisadas 2 mil 042 granadas y casi 17 millones de cartuchos.

Tras el resumen de las medidas implementadas por el gobierno mexicano en el combate al narcotráfico, el Canciller aseguró que el “entendimiento Bicentenario, en síntesis está funcionando” y resaltó diez de los avances obtenidos además del anteriormente mencionado.

Agregó que de el se ha derivado la atención a Salud sobre las adicciones, asimismo, celebró el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo cada cinco días que, según comentó " fue a partir del entendimiento bicentenario” .

A la par, el Canciller agregó que han sido interceptadas 10 toneladas de cocaína, las cuales han sido interceptadas por vía aérea y marítima. En quinto lugar se dio la clasificación de los precursores del fentanilo para poder controlar su importación a México.

En sexto lugar, las autoridades mexicanas resaltaron la confiscación de fentanila en pastillas.

