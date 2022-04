Caso Debanhi Escobar: tundieron a periodista por cuestionar declaraciones del padre de la joven

El padre de Debanhi Escobar se mostró molesto por señalamientos de la periodista (Fotos: Instagram@debanhi.escobar//REUTERS)

La investigación del caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven de 18 años que fue encontrada muerta dentro de una cisterna luego de haber asistido a una fiesta con un grupo de amigas, sigue en pie debido a que sus familiares no quedaron conformes con los primeros peritajes por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León.

Mario Escobar, padre de la joven, ha sido cercano con los medios de comunicación desde que se dio a conocer su desaparición y conformé avanza la investigación, el hombre ha salido a informar a la ciudadanía, así como para expresar su descontento e indignación. Por ello, este martes 26 de abril asistió al programa de la periodista María Julia Lafuente, quien fue criticada por cuestionar las declaraciones del papá de Debanhi Susana.

“En un inicio fue muy claro al señalar que el cuerpo de su hija fue sembrado en el motel ya mencionado, después vimos que cambió su postura al ver los videos en compañía del gobernador de Nuevo León, en base a lo que saben hasta hoy, ¿qué versión aceptan?”, preguntó la periodista al papá de Debanhi Escobar, quien al escuchar a María Julia Lafuente su rostro exhibió su disgusto.

Cibernautas criticaron a la periodista María Julia Lafuente (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

“En ningún momento yo he cambiado mi postura, no sé si esa fue la percepción de varía gente o la mentalidad, cada quien piensa lo que quiere. Yo lo único que dije fue que sigue la investigación, como lo dije aquí; entró, se vieron videos y hasta ahí. Yo nunca dije: no fue sembrada. No pueden poner palabras en mi boca porque recuerdo todas las palabras que he dicho”, sentenció Mario Escobar

El padre de Debanhi aseguró seguir firme con su postura y dijo que no acepta la versión de la Fiscalía del estado regiomontano, la cual apuntó que la joven falleció de una contusión en el cráneo después de haber caído al interior de la cisterna del motel Nueva Castilla. De acuerdo con Mario Escobar, ya cuentan con otro peritaje que darán a conocer a las autoridades correspondientes luego de haberse analizado.

Luego de este hecho, usuarios de redes sociales criticaron el actuar de la periodista: “Es la peor representante del periodismo en Nuevo León y de México”, “Cero objetiva y alimentando el morbo de la población, minimizando la problemática de desapariciones en Nuevo León”, Gracias a Dios hay más periodistas chingon*s en México”, “Que falta de empatía”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

El caso de la joven ha conmocionado a todo el país (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Cabe mencionar que desde la madrugada del pasado 25 de abril, elementos de la Fiscalía Especializada en Nuevo León aseguraron el motel Nueva Castilla como parte de las investigaciones del caso de la joven Debanhi Escobar.

Según los reportes, aproximadamente a las 5:00 horas llegaron al inmueble varios agentes ministeriales y policías de Fuerza Civil para acordonar el inmueble ubicado sobre la Carretera a Laredo y la calle Numancia, en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.

En las horas previas al aseguramiento del inmueble, el gobernador de la entidad, Samuel García, se reunió con los padres de Debanhi Susana en las instalaciones de la FGE para mostrarles nueva evidencia sobre las circunstancias que rodearon su muerte. El mandatario estatal reveló que las grabaciones indicaron que la joven entró sola al motel en donde se encontraba la cisterna en la que fue encontrada.

