“Fue una barbaridad”: así hablaba AMLO del caso Florence Cassez en 2013

AMLO presentó en la “mañanera” el montaje del caso Cassez (Video: Gobierno de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó el caso de Florence Cassez, la francesa que fue detenida en México junto a su entonces pareja, Israel Vallarta, y fueron acusados de secuestro, en lo que acusaron fue un “montaje televisivo”, lo que el mandatario retomó en su conferencia de prensa este miércoles para golpear al periodista Carlos Loret de Mola, que transmitió “en vivo” la aprehensión cuando en realidad había ocurrido horas antes.

Sin embargo, el caso Cassez, ocurrido en diciembre de 2005, tuvo resultados muy diferentes para ambos señalados: la ciudadana francesa fue liberada en 2013 luego de que la Suprema Corte le otorgara un polémico amparo por fallas en el debido proceso de su detención y por lo tanto en su sentencia, de 60 años de prisión por secuestro. La mujer volvió a su país inmediatamente.

Vallarta, por su parte, sigue en prisión a 15 años de su detención, en prisión preventiva, sin que su caso haya sido desahogado a pesar de la sentencia de la Corte en favor de Cassez y las revelaciones sobre el montaje armado para su detención, en donde estuvo involucrado Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación y que en diciembre de 2020 fue arrestado en Estados Unidos acusado de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa cuando desempeñaba cargos de seguridad pública en México.

El operativo del Caso Cassez transmitido en Televisa en 2005 (Video: Cortesía Televisa)

Este miércoles, por su parte, López Obrador señaló que, debido a esta situación, “sí se requiere una renovación del Poder Judicial”. “Esto tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados, tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia”, completó en su habitual conferencia matutina.

Y que haya un auténtico Estado de derecho, porque no había Estado de derecho y todavía falta que haya un auténtico Estado de derecho, era un Estado de chueco y a veces de cohecho. Entonces, si no tenemos legalidad, sino hay un auténtico Estado de derecho no vamos a salir adelante

Pero, en enero de 2013, luego de la resolución de la Suprema Corte de ampararla, López Obrador también tenía una opinión fuerte sobre el caso Cassez. En aquel momento, el tabasqueño había perdido dos elecciones presidenciales al hilo (2006 y 2012), y se encontraba en el proceso para crear su propio partido, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), cuando en Chiapas se refirió al tema.

A pesar de las críticas de la SCJN, AMLO eligió a Sánchez Cordero, la ministra que promovió el amparo a Cassez (Foto: Sáshenka Gutiérrez/ EFE)

Sobre su liberación, señaló: “Sinceramente, creo que fue una barbaridad lo que hizo la Corte, se les olvido que son Suprema Corte de Justicia, no de derecho, que desde luego estuvo mal el procedimiento, habría que reponerlo, pero eso no justifica el que se le haya dejado de esa manera en libertad”.

“Se tenía que haber repuesto el procedimiento que estuvo mal, de eso no hay duda, incluyendo el castigo al secretario de Seguridad Pública, García Luna, que debe de ser juzgado, se están tardando, pero no debieron actuar como lo hicieron, no puede ser que por un asunto de procedimiento legal o por estar mal integrada la averiguación se deje a los afectados sin el derecho a la justicia”, añadió.

Además, dijo que todo fue “un manejo político desde arriba”. “De nuevo vuelve a quedar de manifiesto, no sólo con lo de Cassez, sino con lo que hizo el Tribunal de exonerar al PRI (Partido Revolucionario Institucional), de que no hay justicia en nuestro país, que las instituciones están al servicio de la mafia del poder, que no se castiga a quienes tienen agarraderas o medios para comprar la justicia”, sentenció.

Israel Vallarta sigue en prisión sin sentencia a 15 años de su detención (Foto: Cortesía)

Sin embargo, luego de su triunfo en las presidenciales de 2018, López Obrador elegiría a la ministra ponente del caso, Olga Sánchez Cordero, quien impulsó la liberación de Cassez, como la secretaria de Gobernación, el puesto más poderoso de su gabinete, en el que se encuentra desde entonces, siendo la primera mujer en tener dicha posición.

En 2013, López Obrador reiteró que la decisión de la Corte era “muy grave”. “Yo no estoy diciendo con esto que la señora no tenía derecho a un juicio justo. Se tenía que haber reiniciado todo el procedimiento, hay formas, la misma Suprema Corte debió resolver en ese sentido, a traer el asunto y hacer la investigación de fondo”, manifestó.

Pero, precisó López Obrador, no dejarla en libertad solo por fallas en el procedimiento, cuando los familiares de los afectados, de las víctimas están hablando de que ella participó en todo lo relacionado con los secuestros. “Creo que fue una barbaridad lo que hicieron”, concluyó.

