“No pasen por Tamaulipas”: gobierno estatal reforzará sus filtros contra la migración ilegal

Foto: EFE/Archivo

El gobierno de Tamaulipas reforzó sus filtros contra la migración ilegal para cumplir sus compromisos con Texas de frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, por lo que pidió a los migrantes no intentar llegar a la frontera a través de la entidad.

El anuncio corrió a cargo del secretario de Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, quien detalló que en las carreteras provenientes de San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León, así como a las entradas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se reforzará la revisión a fin de contener a los migrantes.

“Pedimos e invitamos a quienes buscan llegar a los Estados Unidos a no pasar por Tamaulipas. Nos manifestamos respetuosos de los derechos humanos, pero siempre anteponiendo primero los intereses de las y los tamaulipecos” (sic), escribió Peña Flores en su cuenta de Twitter.

En tanto que en conferencia de prensa, aseveró que Tamaulipas cumplirá con los compromisos adquiridos con Texas.

“Tamaulipas va a cumplir el compromiso que hizo con el gobierno de Texas de establecer estos filtros de seguridad, ya lo estamos haciendo, cada vez que detectemos personas en esta calidad vamos a detenerlos y los vamos a poner a disposición del Instituto Nacional de Migración”, enfatizó.

“Siempre hemos tendido la mano, pero en esta ocasión si queremos mandar un mensaje pedir e invitar a quienes buscan llegar a los Estados Unidos a que no pasen por Tamaulipas (...) Por eso hacemos este llamado, a pedirles respetuosamente que no pasen por Tamaulipas”, advirtió el secretario de Gobierno estatal.

Apuntó que aunque es responsabilidad del gobierno federal solucionar el conflicto, señaló que fue necesario que la entidad atender la demandas del gobernador de Texas.

“No hay mucho que argumentar cuando se demuestra que este es el volumen de personas que van cruzando de madrugada y que desafortunadamente, las autoridades a cargo de detener este tipo de flujos migratorios no atienden, no hacen nada o hacen como que no los ven”, señaló.

Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco/ Archivo

Ante esta situación, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en defensa de los derechos humanos y de los migrantes, advirtieron que el reforzamiento de la seguridad en Tamaulipas ocasionará abusos y violaciones a los derechos humanos.

Cabe recordar que hace unas semanas, el gobernador texano endureció las revisiones a los camiones de carga provenientes de México, argumentando que se busca frenar el flujo de migrantes y drogas.

De acuerdo con el sector empresarial mexicano, la medida implementada por el gobierno texano ocasionó pérdidas de hasta 8 millones de dólares diarios (USD).

“(La) situación ha causado retrasos de hasta 20 horas en el cruce de camiones de carga y la caída de más del 70% en el flujo comercial y puede provocar un colapso en el comercio internacional transfronterizo”, advirtieron diversas cámaras empresariales mexicanas, encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el pasado 12 de abril.

Greg Abbott firmó un acuerdo con su homólogo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para detener las inspecciones a vehículos de carga en los cruces fronterizos en el estado (Foto: Twitter/ @IGCabezadeVaca)

Luego de que los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos; de Nuevo León, Samuel García; así como de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; firmaron sendos acuerdos con Greg Abbott, el gobernador texano derogó la ley que ordenaba la revisión exhaustiva de los tráileres procedentes de México.

Sin embargo, aseguró que si México no detiene a los migrantes antes de que lleguen al Río Bravo, reinstalará las inspecciones a todos los vehículos de carga que cruzan la frontera.

“Esperamos y exigimos que, del lado mexicano, finalmente den un paso hacia adelante y detengan los cruces (de migrantes) a través de las aguas bajas (en el Río Bravo) y de otros formas que permiten que estos migrantes ilegales crucen la frontera”, anunció el mandatario texano en entrevista con Fox News.

Greg Abbott - quien busca la reelección en noviembre de este año- aseguró que a su administración no le importarían “las consecuencias económicas que represente para México” reimplementar la inspección unilateral de transportes en los puentes fronterizos.

