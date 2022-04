Analistas redujeron crecimiento económico de México a 1.8%: Citibanamex

Las estimaciones y ajustes responden, por una parte, al conflicto entre Rusia y Ucrania y el impacto en el sector energético (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Analistas económicos recortaron sus estimaciones respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México a 1.8%, luego de haber previsto 1.9%, según la Encuesta Citibanamex Expectativas.

Sin embargo, para otras entidades financieras los pronósticos son diferentes. En el caso de Morgan Stanley, colocó el crecimiento económico de México en 2.5%; Banorte en 2.2%; Santander en 2%; Citibanamex en 1.3%; BBVA en 1.2%; Scotiabank en 1.7% y JP Morgan en 1.9%.

Como cada 15 días, la entidad bancaria consultó a expertos e instituciones financieras, las cuales también ajustaron sus previsiones respecto a la inflación para este 2022, pues de 5.98% pasó a 6.38%, mientras que para el 2023 se estima que sea de 4.01% (luego de haber previsto un 3.88%).

Lo anterior se debe, en parte, al conflicto entre Rusia y Ucrania que ha impactado a las cadenas globales de valor, así como a los precios de las materias primas, principalmente los energéticos.

El FMI también ajustó sus estimaciones del PIB de México a 2% (Foto: EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

Estas reducciones respecto al crecimiento económico del país se suman a las expectativas que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el pasado 19 de abril, en el que ajustó sus estimaciones en 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 2.8% a 2%, de acuerdo con el informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés).

De igual manera, el organismo internacional recortó sus previsiones para el próximo año, pues de 2.7% se redujo a 2.5%. Por su parte, el director del Departamento de Estudios del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, acotó que la invasión de Rusia a territorio ucraniano “contribuirá a una desaceleración significativa del crecimiento mundial en 2022 y atizará la inflación”.

No obstante, las expectativas para la región de América Latina y el Caribe registraron una leve mejoría de 0.1 puntos porcentuales, por lo que se estimó que el crecimiento para este 2022 será de 2.5%. Si bien el organismo acotó que esta región no mantiene una relación directa con Rusia o Ucrania, no está exenta de la inflación mundial ni de las restricciones de los mercados financieros.

Lo anterior se suma, asimismo, a las previsiones realizadas por BBVA México a principios de abril, cuando dieron a conocer sus estimaciones respecto al PIB de México, el cual tuvo una reducción de un punto porcentual, ya que de 2.2% pasó a 1.2%, según lo indicado por el economista jefe de BBVA, Carlos Serrano.

En la encuesta realizada por el Banco de México se redujo las expectativas del crecimiento económico de México a 1.76% (Foto: REUTERS/Luis Cortes)

Anteriormente, a finales de enero de este 2022, BBVA había reducido su pronóstico de crecimiento para este año, al pasar de 3.2% a 2.2%, de acuerdo con el informe “Situación México”. En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también redujo sus estimaciones al situar el PIB del país en 3.4% (previamente fue de 4.1%), mientras que para el 2023 se estima que sea de 3.5%.

Por otra parte, de acuerdo a la encuesta mensual de marzo realizada por el Banco de México, expertos del sector privado redujeron sus pronósticos del crecimiento del PIB mexicana. En febrero, los especialistas calcularon un aumento del 2.04% para la economía del país; sin embargo, el siguiente mes ajustaron sus previsiones a 1.76%.

Para el 2023, se estima que la economía crezca un 2.08% (frente al 2.13% pronosticado previamente). En cuanto a la inflación, el sondeo del banco central registró un alza para este 2022, pues de 4.78% subió a 5.86%. Respecto al tipo de cambio, los analistas estimaron que el peso se coloque en 21.20 unidades por dólar al cierre del 2022 (anteriormente la estimación proyectada era de 21.25 pesos por dólar).

