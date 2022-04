Paul Stanley habló sobre su padecimiento tras hospitalización de emergencia

(Foto: Instagram/@paulstanleyd)

Después de que Paul Stanley se ausentara de Hoy y alarmara a sus seguidores de redes sociales con una fotografía desde la camilla de un hospital, reapareció ante las cámaras del matutino de Televisa para dar algunos detalles sobre su estado de salud. Con un mejor semblante, el presentador de televisión explicó que los doctores detectaron un nivel bajo de plaquetas en su sangre, por lo que permanecerá en reposo durante las próximas horas.

Durante la emisión de este jueves 21 de abril, la producción de Hoy se comunicó con Paul Stanley vía videollamada para que, de primera voz, contara qué fue lo que le pasó. Entre bromas y buenos deseos por parte de sus compañeros, el conductor compartióque todo comenzó después de que se presentó en el nosocomio para someterse a un chequeo de rutina y los resultados no fueron favorables.

“Detectaron que tengo las plaquetas bajas, tengo 95 mil y luego salí con 85 mil, entonces se preocuparon los doctores (...) no me dejaron salir, me dijeron que les preocupaba mucho de dónde venía esa baja de plaquetas y pues aquí estoy”, declaró.

El actor cómico preocupó a sus seguidores y no especificó el motivo que lo llevó a la sala de hospital (Foto: Instagram)

Información en proceso...

