Claudio X. González respondió a las acusaciones de Citlalli Hernández: “Orgullosamente traidor a la patria”

El empresario se lanzó contra la secretaria general de Morena (Fotos: Cuartoscuro)

Claudio X. González, empresario y fundador de la organización Sí por México, arremetió contra Citlalli Hernández, secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de los señalamientos hacia los legisladores que dieron revés a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 17 de abril en la Cámara de Diputados.

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde constantemente ha externado su descontento hacia la administración de López Obrador, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y los integrantes del partido guinda; el empresario dijo ser “orgullosamente traidor a la patria”.

En una imagen, con Hernández Mora de fondo, el empresario apuntó: “Si fuera legislador, yo habría votado en contra de la LIE. No quiero un gobierno autocrático. No quiero a la SCJN y al Congreso sometidos a los caprichos de un tirano. No quiero que seamos gobernados por una caterva de incapaces de ejercer un pensamiento crítico, no quiero un gobierno que, lejos de crear, lo destruye todo. Por lo anterior, según las huestes de Morena, soy orgullosamente #TRAIDOR A LA PATRIA ¿Qué esperas, Citlalli, para unirme a la lista de los 223 nobles diputados que defendieron a México? #YoSoy224″

Cabe mencionar que la iniciativa del tabasqueño fue desechada luego de que Morena no alcanzara mayoría calificada ante una votación de 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones,

Claudio X. González dijo ser "orgullosamente traidor a la patria" (Foto: Twitter)

Tras el revés a la iniciativa del Jefe del Ejecutivo, Citlalli Hernández y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunciaron que iniciarían una campaña para informar a la ciudadanía quiénes fueron los legisladores que votaron en contra, a los cuales tildaron de “traidores a la patria”.

“Queremos que la gente vea los rostros y los nombres de los traidores, para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo. Además, vamos a pedirle a nuestros diputados que realicen asambleas en las que informen a las y los mexicanos. Que sepan que, si se hubiera aprobado la Reforma Eléctrica, en la Constitución estaría ya establecido un esquema de tarifas más barato para las familias, las empresas y para los ayuntamientos en el alumbrado público”, explicó Delgado Carrillo.

Por su parte, Hernández Mora comentó que esta campaña es “en defensa de la soberanía nacional” por lo que las plazas públicas de los distritos a los que representan contarán con “muros de la ignominia” con el fin de que “se conozca qué se voto y quienes votaron en contra”.

Mario Delgado y Citlalli Hernández indicaron que evidenciaran a legisladores que votaron contra la Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Aunado a ello, después de retomar sus funciones como senadora en apoyo de la reforma a la Ley Minera el pasado 19 de abril, la morenista se enfrentó con la panista Lilly Téllez y durante su intervención dijo: “Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una Reforma Energética que favorecía los intereses de este país son ‘traidores a la patria’. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir lo que creemos”.

Asimismo, la secretaria general de Morena insistió en que sus intenciones de evidenciar a los legisladores no se trata de una campaña de odio, pues, de acuerdo con sus declaraciones, los diputados del bloque opositor “no saben lo que opina la gente”.

“Decirles ‘traidores a la patria’ no es lo mismo que llamar al odio, ni llamar a la agresión. Ustedes sí han difundido el odio y nosotros no vamos a permitir que nos acusen de lo mismo”, dijo Hernández Mora a Lilly Téllez.

SEGUIR LEYENDO: