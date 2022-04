Sheriff en Florida compartió video de enorme cocodrilo paseando en pascua

Cocodrilo paseando por un vecindario de Florida. (Foto: Archivo)

Un cocodrilo de unos tres metros de largo decidió dar un paseo dominical por las calles del Condado de Sarasota, en Florida, causando sorpresa entre los habitantes por el gran tamaño del reptil, pues en esta zona es usual mirar a estos reptiles.

La oficina del Sheriff compartió el video en sus redes sociales y mostró su preocupación por el conejo de pascua, ya que el avistamiento ocurrió el pasado 17 de abril.

“No estamos seguros de que el conejito de Pascua se haya quedado mucho tiempo en Venice esta mañana después de encontrarse con este chico malo” dijo el Sheriff.

La policía local alertó a autoridades ambientales pero no respondieron de inmediato, por ello se limitaron a vigilar al lagarto mientras se desplazaba con total tranquilidad por el vecindario de Venice.

La oficina del Sheriff del condado de Sarasota compartió el video de un enorme cocodrilo paseando por el vecindario de Venice

En las imágenes se aprecia como este “chico malo” se desplaza por los jardínes de un par de casas y es posible que se haya dado cuenta de la presencia policial por lo que de inmediato emprendió su escape hacia el lago comunitario Harrington.

La oficina del Sheriff pidió a los pobladores estar atentos debido a que el enorme lagarto permanecía en la zona y pidió que tomaran precauciones en caso de mirarlo paseando de nueva cuenta.

Pero para los especialistas en vida silvestre, con toda seguridad este cocodrilo no salió en obusca de huevos de pascua escondidos en los jardines, y detallaron que en primavera inicia la época de reproducción para estos reptiles, por ese motivo, es probable que se trate de un macho que está en busca de pareja.

Cocodrilos también pasean por México

Cocodrilo capturado en Ecatepec. (FOTO: Twitter)

En el municipio de Tampico, en Tamaulipas, México, es usual que los cocodrilos se encuentren frente a frente con los las personas que residen alrededor de la Laguna del Carpintero.

Se considera que estos reptiles salen en busca de comida debido a que la actividad humana ha reducido sus espacios naturales, por esta razón personal especializado en control de fauna silvestre suele capturarlos y reubicarlos en zonas más alejadas del río Pánuco.

Pese a los temores de las personas, estos animales rara vez suelen atacar a seres humanos y por lo general estos suelen ser víctimas de tráfico de especies , de modo que terminan como mascotas exóticas bajo malas condiciones de espacio y cuidado.

Apenas hace unos meses, un ejemplar de cocodrilo fue capturado en una vivienda de Ecatepec, en el Estado de México. Personal de Protección Civil sospechó que el animal escapó de una vivienda cercana, donde seguramente se le tenía ocmo mascota.

También es usual mirar ejemplares en estados como Campeche, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, zonas ricas en humedales.





