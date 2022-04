Los mejores memes que dejó la nacionalización del litio

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Fotos: Twitter)

El pasado domingo 17 de abril se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro la discusión sobre la polémica Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante, tras 11 largas horas de discusión el proyecto del mandatario tabasqueño fue desechado, tal y como grupos opositores habían advertido en días anteriores.

Con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, diputados y diputadas federales desecharon la iniciativa del presidente de México que planeaba fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no obstante, no contaban con que Andrés Manuel López Obrador tenía un as bajo la manga y, mientras debatían la aprobación o rechazo de la Reforma Eléctrica, llegó a la presidencia de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma para la Ley Minera.

De este modo, con 87 votos a favor, 20 en contra y cero abstenciones, las y los senadores de la república que promueven el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aprobaron el martes 19 de abril la Reforma a Ley Minera (LM), misma que promueve que el Estado mexicano será el único que podrá usufructuar el litio. Al respecto, usuarios en redes sociales aprovecharon la situación para expresar sus opiniones a través de divertidos memes.

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Foto: Twitter / @Radiohen)

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Foto: Twitter / @PartidoMorenaMx)

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Foto: Twitter / @AlamGarcía_)

La mañana de este 20 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en Ley Minera mexicana, con la que se plantea resguardar el litio del territorio nacional. El dictamen dicta modificaciones en los artículos uno, del 9 el párrafo primero; 10 también en párrafo primero y se adicionó un artículo 5 bis y un párrafo tercero en el artículo 10 de la Ley.

En esta iniciativa se promueve que la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral y sus cadenas de valor económico sean de uso exclusivo del Estado mexicano. Asimismo, se plantea la creación de un organismo público autónomo que se encargue de que el Estado pueda aprovechar todas las ventajas que pueda atraer este metal.

No obstante, la oposición ha considerado esta nueva reforma como algo innecesario, pues argumentan que la nacionalización del litio, así como la de otros minerales ya se encontraban establecidos en el artículo 27 constitucional.

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Foto: Twitter / @ReginaUriB)

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Foto: Twitter / @draveropdeg)

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Foto: Twitter / @rthur_013)

Por su parte, simpatizantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han festejado la aprobación de la reforma, pues argumentan que el artículo 27, al que tanto hacen referencia miembros de la oposición, es insuficiente para garantizar la soberanía del mineral.

Por ello, en primera instancia, la reforma declara como principal interés la protección del litio, un metal utilizado principalmente para baterías de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos portátiles. También se puede aplicar en la creación de vidrio cerámico y grasas lubricantes.

En los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas el día de ayer, se declara al litio como un metal de utilidad pública. Es por esta razón que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos ni autorizaciones para su explotación si esta no es de carácter nacional. (según el artículo 5 Bis).

“Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México.”

Con memes, usuarios se burlaron y festejaron la aprobación de la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente de México (Foto: Twitter / @carol_caroless)

A la par se determinó que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través del organismo público señalado en el artículo 10 de la ley y que el Servicio Geológico Mexicano “auxiliará al organismo público descentralizado encargado de la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio”.

SEGUIR LEYENDO: