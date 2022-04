Guardia Nacional negó que se haya utilizado un avión oficial para ir a Houston, donde vive hijo de AMLO

Más de 69 millones de soles diarios en pérdidas deja el paro regional en el Cusco. Hay más de mil turistas varados y situación se complica al no llegar a acuerdos con el Gobierno de Pedro Castillo.

Juegos de Game Boy Color y Advance estarían llegando a Nintendo Switch

Supuestamente los títulos, entre los que destaca The Legend of Zelda: The Minish Cap, estarían disponibles en la suscripción online