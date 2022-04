A más de 10 días de la búsqueda de Debanhi Escobar: Nuevo León presentará plan contra desaparición de mujeres

Nuevo León anunció que presentará un plan para erradicar la violencia de género (Foto: Gobierno de Nuevo León)

A más de 10 días de que comenzó la búsqueda de la estudiante de Derecho, Debanhi Escobar, el gobierno de Nuevo León anunció que en las próximas semanas se presentará un plan para erradicar la violencia de género, esto, ante las desapariciones que se han registrado en la entidad.

Durante conferencia de prensa, la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres del estado, Eusebia González González, declaró que trabajará para generar resultados inmediatos, por lo que presentará un plan de emergencia para atender los casos de desaparición.

“En las próximas semanas, con su autorización, estaré presentando un plan emergente para la erradicación de la violencia y como caso urgente la atención en los casos de desaparición y no localización de mujeres y niñas”

Samuel García destacó que Nuevo León le está “entrando de lleno, de frente y sin titubeos” a la atención y prevención de la violencia de género (Foto: Gobierno de Nuevo León)

La funcionaria indicó que trabajará en conjunto con la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad, la Comisión de Búsqueda y el resto de las dependencias para erradicar la violencia y dar con los responsables.

“Si se meten con una, se meten con todo Nuevo León. Esta frase cobra más relevancia que nunca cuando vemos a los colectivos, cuando vemos a los padres de familia, cuando vemos al gobierno empático. (…) El enemigo está afuera, los violentadores, y vamos por ellos”, manifestó.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, destacó que Nuevo León le está “entrando de lleno, de frente y sin titubeos” a la atención y prevención de la violencia de género y a las acciones de búsqueda de las mujeres que son reportadas como desaparecidas.

“Desde el primer momento son prioridad, no importa el por qué se fueron, sino traerlas de regreso sanas, sino traerlas de regreso sanas y salvas, esa es mi prioridad, por encima de cualquier proyecto”

Samuel García pidió al gobierno orquestar un sólo esfuerzo para fortalecer los trabajos de búsqueda (Foto: Gobierno de Nuevo León)

En su participación, el mandatario estatal lanzó una advertencia: “Voy a hacer muy claro, a los violentadores, feminicidas y a todos aquellos que les hagan daño a las mujeres de Nuevo León, sepan que los vamos a encontrar y a castigar con todo el peso de la ley”.

Por ello, pidió a su estructura de gobierno orquestar un sólo esfuerzo “sin titubeos ni tibiezas” para fortalecer los trabajos de búsqueda y acciones contra la violencia de la mujer, “concentrando toda la energía y recursos para sancionar la violencia de género”.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo local convocó a sesión para el próximo viernes del Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia contra la Mujer: “Sabemos que es tarea de todos y no sólo de la Secretaría; no hay excusas, no hay faltas justificadas, el tema es prioridad”.

El caso de Debanhi Escobar ha puesto sobre la mesa la deficiencia en materia de seguridad que enfrenta el estado de Nuevo León (REUTERS/Daniel Becerril)

Asimismo, García Sepúlveda solicitó a Ximena Peredo, secretaria de Participación Ciudadana, organizar Mesas de Trabajo con la participación de colectivos de la defensa y protección de las mujeres y de familiares de desaparecidas “para atender este grave y doloroso problema”.

Cabe señalar que a 11 días de su desaparición, el caso de Debanhi Escobar, vista por última vez el 9 de abril parada sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, ha puesto sobre la mesa la deficiencia en materia de seguridad que enfrenta el estado de Nuevo León.

Y es que la vialidad en donde fue vista la joven estudiante de 18 años es conocida popularmente como la carretera de la muerte, apodo que ha ganado por el número de desaparecidos que ha acumulado.

