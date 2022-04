“Yo hablo casi a diario con su papá”: Samuel García sobre el caso de Debanhi Escobar

El gobernador de Nuevo León aseguró que habla a diario con el padre de Debanhi y comparte los mensajes que le envía con la Fiscalía estatal Gobierno de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que habla casi a diario con el padre de Debanhi Escobar, joven que se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado 9 de abril, para dar seguimiento al caso y dar con su paradero.

Así lo indicó durante la conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno en la que dio a conocer a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, Eusebia González González. Y agregó que todo el aparato operativo de la entidad están en continuas búsquedas de Debanhi.

Asimismo, detalló que los mensajes de Whatsapp y Facebook que el padre de la joven de 18 años le envía, los comparte con la Fiscalía estatal y con la directora de la Comisión Local para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, María de Luz Balderas.

“Con mucho respeto a la Fiscalía General del Estado, al día de hoy, sobre el caso de Debanhi, lo que puedo informarles es que todo el aparato operativo, desde el lunes pasado, está en continuas búsquedas de Debanhi. Yo hablo casi a diario con su papá”

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

En ese sentido, García Sepúlveda señaló que desde la semana pasada se activó el Código Alba para ofrecer recompensas sobre información útil con cualquier caso relacionado a personas desaparecidas en Nuevo León. Y es que a una semana desde que Debanhi fue vista por última vez, dicha Comisión anunció la recompensa de hasta 100 mil pesos por información que ayude a dar con su paradero.

No obstante, Samuel García no dio mayores informes sobre el caso de Debanhi específicamente, ya que indicó que la carpeta está en manos de la Fiscalía. “Yo les pediría con todo respeto que sean ellos quienes informen sobre la actualización porque no está en mis manos, pero también no quisiera ser motivo de desinformación”, señaló.

Actualmente, Debanhi Susana Escobar Bazaldua es buscada por las fiscalías de cuatro entidades: Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Durango. Y es que las pistas sobre su posible paradero no han rendido frutos por las distintas versiones que se han dado sobre el caso, a pesar de que existen 15 videos del día de su desaparición.

Por lo que se sabe, Debanhi salió de su casa el 8 de abril para acudir a una fiesta en la colonia Nueva Castilla del municipio de Escobedo, en Nuevo León, en compañía de tres amigas, quienes en un primer momento dijeron que intentaron jugarle una “broma” a Debanhi al abandonarla en la quinta donde se celebró la fiesta.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Sin embargo, posteriormente la narrativa de sus amigas cambió. Las jóvenes sostuvieron que Debanhi comenzó a tener un comportamiento agresivo y que ellas se fueron antes de la reunión, por lo que mandaron a un conductor de una aplicación móvil para que la recogiera y la llevara a casa.

Eran las 5:00 de la madrugada del 9 de abril cuando unas cámaras de seguridad de un hotel ubicado en la carretera Monterrey-Laredo captaron a la joven descendiendo del taxi por aplicación que presuntamente la trasladaba a su domicilio.

Al momento de su descenso, se observa cómo Debanhi cruzó hacia el otro lado de la vialidad e ingresó a una empresa de transportes de carga por su propia cuenta; sin embargo, no hay registro de ella saliendo del inmueble, por lo que la Fiscalía de Nuevo León centraría su búsqueda en esta zona, pues es el último lugar en el que se vio a la joven.

Por su parte, familiares, amigos, colectivos feministas, binomios, drones e influencers se han sumado a las labores de búsqueda para encontrar a Debanhi Escobar tras diez días desde su desaparición.

