Papá de Debanhi Escobar espera hablar con las jóvenes que estuvieron con ella: “No se puede dejar a una amiga a la mitad de la calle”

Mario Escobar reveló que desde que Debanhi desapareció no ha vuelto a hablar con sus amigas .Fotos:Twitter/@LoQuePasaEnNL Instagram/@debanhi.escobar

Mario Escobar, padre de Debanhi, expresó su deseo de hablar con Ivonne y Sarahí, amigas de su hija, ya que hasta el momento solo conoce su versión de los hechos a través de sus declaraciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGE).

Esto lo declaró durante una entrevista con Mafian TV, en la que también habló sobre los motivos de los ataques hacia las jóvenes, respecto a los cuales dijo: “No se puede dejar a una amiga a la mitad de la calle”.

Mario Escobar espera que su esposa pueda hablar con las amigas de Debanhi, para que le den información útil en la investigación. Foto:Twitter/@LoQuePasaEnNL

Al ser cuestionado acerca de cómo le explicaron que Debanhi se bajó del vehículo en que viajaba sobre la carretera a Ladero, Mario respondió: “No, no me lo han explicado. Dieron la declaración ante la Fiscalía en la carpeta, no las hemos visto. Estamos a la espera de hablar con las muchachas”.

Expuso que, pese a que la opinión pública está en contra de las amigas de su hija, tanto él como su esposa desean a hablar personalmente con ellas. Explicó que tiene la esperanza de que el vínculo de confianza entre la madre de su hija y Sarahí e Ivonne sea suficiente para que revelen más detalles que sean útiles en la investigación.

Las amigas de Debanhi estuvieron en contacto con los padres de la joven entre el 9 y el 10 de abril. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Durante el enlace telefónico, Mario contó que estuvo en contacto contacto con ellas la noche de la fiesta, momento en el que le informaron que Debanhi se había bajado sola del auto en el que iba y dijo: “Hasta donde sabemos ellas se fueron en otro carro. Por qué, no sabemos, eso es lo que queremos averiguar de entrada”.

Detalló que la última interacción directa que su esposa y él tuvieron con ellas fue aproximadamente a las 8 de la mañana del 11 de abril, cuando éstas se comunicaron a través de mensajes de texto para preguntar si su amiga ya estaba con ellos. Fue entonces cuando la preocupación creció al confirmar que su hija no estaba acompañada y decidieron iniciar su búsqueda en Locatel, donde les informaron que no tenían registro de ninguna persona con las características que reportaron.

Reiteró que quiere platicar con las amigas que acompañaron a Debanhi en la fiesta y agregó que también desea hablar con Juan David “N”, conductor de Didi que fue detenido por la Fiscalía y rindió su declaración sobre el caso, ya que hasta el momento tampoco ha tenido contacto directo con él. Planea solicitar una audiencia para escuchar su versión de los hechos y detectar posibles contradicciones en su declaración.

La FGE mantiene abiertas varias líneas de investigación en el caso de Debanhi Escobar. Foto: Archivo WEB

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, en las que son importantes las declaraciones de las amigas de la joven desaparecida. Cabe mencionar que familiares de la joven de 18 años denunciaron inconsistencias en los testimonios debido a que al pasar de los días han cambiado su descripción de ocurrido entre el 9 y el 10 de abril.

La pista que actualmente sigue la FGE es la del ingreso de la mujer desaparecida a una empresa de transportes de carga donde presuntamente pidió ayuda luego de descender del coche en que viajaba. Por otra parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León, afirmó que habla casi a diario el padre de Debanhi, durante una conferencia de prensa en la que presentó a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres luego de que Alicia Leal renunció en medio de la crisis por las desapariciones en el estado.

