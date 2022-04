PAN denunció a AMLO y Morena por campaña de odio y violencia: “Como si se tratara de la Santa Inquisición”

Marko Cortés responsabilizó a AMLO y a Mario Delgado de cualquier acto, agresión o atentado que sufran los legisladores o él (Fotos: Cuartoscuro)

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, de cualquier acto, agresión o atentado que sufran los legisladores o él por la “peligrosa” campaña de odio y violencia que han iniciado.

A través de un comunicado, el panista declaró que las acciones realizadas por los integrantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) demuestran la autocracia en la que quieren que viva la población de México.

“Esto es una muestra más de la autocracia en la que quiere que vivamos el presidente López Obrador, donde no sólo no se presenta la libertad y el derecho a disentir, sino se busca reprimir amedrentando, persiguiendo y hostigando a los legisladores de oposición”

El líder del blanquiazul agregó: “Los mexicanos deben recordarle a López Obrador que aunque él viva en un palacio, México no es una monarquía, México es y seguirá siendo una democracia, donde se respeta a todos y sus diferentes formas de pensar”.

El panista declaró que las acciones realizadas por los integrantes de la 4T demuestran la autocracia en la que quieren que se viva (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

Asimismo, el líder de Acción Nacional demandó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, garantizar la seguridad de las y los legisladores.

Esto, señaló Cortés Mendoza, luego de que Mario Delgado “lanzó una amenaza” al anunciar que realizarán asambleas públicas, instalarán muros de la “ignominia” y colocarán tendederos con las fotografías y nombres de los legisladores que no votaron a favor de la Reforma Eléctrica del mandatario federal, “como si se tratara de la Santa Inquisición”.

Por ello, el panista destacó que el blanquiazul, junto con la coalición Va por México, salvaron al país de “una de las peores reformas que se han visto”, la que, aseguró, pudo provocar altos niveles de contaminación, afectación a la salud, elevados costos en los recibos de luz, “y aún más pérdidas de inversiones y empleados”.

El panista destacó que el blanquiazul, junto con "Va por México", salvaron al país de “una de las peores reformas que se han visto” (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

“Ahora Morena con sus trampas y mentiras acosan a nuestros diputados federales, con una estrategia que provoca mayor encono, división y polarización de la sociedad mexicana. En estos momentos cuando México debería permanecer más unido que nunca, el presidente y los morenistas quieren seguir dividiéndose con campañas de odio, porque no toleran que se hayan tocado sus intereses”

Cortés Mendoza recordó que durante la votación de la Reforma Eléctrica, la bancada panista se condujo con responsabilidad, profesionalismo y patriotismo, “al estudiar y analizar las distintas visiones de la sociedad y lo que más convenía para México. Por ello, votamos en contra de la reforma destructiva, regresiva y contaminante del presidente”.

Explicó que sólo los gobiernos autoritarios, antidemocráticos y dictatoriales son los que no permiten que se escuche la voz de la oposición, que “acallan mediante amenazas y la intentan doblegar”.

Cortés explicó que sólo los gobiernos autoritarios, antidemocráticos y dictatoriales son los que no permiten que se escuche la voz de la oposición (REUTERS/Luis Cortés)

Ante esto, convocó a la sociedad para que no se utilicen las campañas de odio y polarización “que peligrosamente impulsa el gobierno federal y su partido”.

“Si algo nos llega a pasar, los responsables serán Morena y sus secuaces, los traidores a la patria, que no han votado por más presupuesto para medicinas, para nuestras mujeres que están matando día con día y no tienen refugios contra la violencia, contra las madres que no tiene dónde dejar a sus hijos, contra miles de muertos a causa del COVID-19 por una negligencia estrategia de salud, los que han provocado inflaciones parecidas a las de los ochenta y pobreza extrema, así como un país sumido en la violencia y en manos del crimen organizado”, sentenció.

