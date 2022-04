Además de Debanhi Escobar: quiénes son las otras jóvenes desaparecidas en Nuevo León

Sofía, Alma, Regina y Jaqueline desaparecieron casi al mismo tiempo de Debanhi Escobedo. Fotos: twitter/@demgaralm twitter/@sofiabenutto twitter/@APacificas_Org

El caso de Debanhi Escobar trascendió por las extrañas circunstancias de su desaparición. Sin embargo, no es la única joven de la cual se perdió el rastro el pasado 11 de abril, a ella se suman Sofía Izaely Sánchez, Jaqueline del Río Marfileño, Regina Montserrath Gutiérrez Borrego y Alma Delia Hernández Martínez.

Sofía, de 14 años de edad, desapareció en la colonia Prados de Santa Rosa en Apodaca. Al momento de su desaparición vestía camisa negra de manga larga, con botones y manchas azules, pantalón de mezclilla rasgado, tenis tipo Converse con lentejuelas y mochila negra. Dos días después de ser vista por última vez, Samuel García reportó que la menor de edad había sido encontrada, pero la información fue desmentida.

La madre de Sofía desmintió la localización de su hija por parte de las autoridades. Foto: Twitter/@demgaralm

Inés Lara, madre de Sofía, desmintió las declaraciones del gobernador de Nuevo León con el mensaje: “Esta información para mí es totalmente falsa, a mi hija ninguna autoridad me la ha regresado y no me han llamado para decirme que la tienen en resguardo. Sigan compartiendo el reporte de búsqueda, por favor”. Otros familiares se han unido a la búsqueda y a través de redes sociales han pedido a los usuarios difundir el boletín.

Ana Luisa Sánchez, quien se identifica como familiar de la adolescente extraviada, expresó en su cuenta de Facebook: “Lo que está sucediendo en Nuevo León con las desapariciones de mujeres es de verdad lamentable y me solidarizo con las familias que están a la espera de noticias. Por desgracia esta pena también llegó a nuestra familia”.

Sofía es de complexión regular y tez morena, su cabello es castaño lacio mediano, mide 1.55 metros y como seña particular se informó que tiene una visible cicatriz de varicela en la espalda. Su tía expresó: “Le pido con mucho respeto a familiares y amigos que me ayuden a difundir esta publicación hasta romper las redes para que podamos dar con el paradero de mi sobrina”.

Alma Delia Hernández desapareció en la colonia Villas de San Francisco. Foto: Twitter/@APacificas_Org

Alma Delia Hernández Martínez, quien tiene la misma edad, desapareció en la colonia Villas de San Francisco. Las características particulares que podrían ayudar en su localización es que tiene un piercing en la nariz y brackets, el día en que desapareció vestía short blanco con girasoles, blusa negra de manga corta con flores y sandalias negras.

Regina Gutiérrez, de 14 años, fue vista por última vez la colonia Portal de Lincoln. Foto: Twitter/@APacificas_Org

Una tercera joven, también de 14 años, fue vista por última vez la colonia Portal de Lincoln. Se trata de Regina Montserrath Gutiérrez Borrego, una joven morena, de complexión robusta y cabello castaño largo lacio que llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul, una blusa verde limón y tenis blancos.

La desaparición de Jaqueline del Río Marfileño ocurrió en la colonia Santa Martha. Ella traía puesta una blusa negra con estampado de tréboles, short de mezclilla y tenis blancos, sus rasgos particulares son un lunar en la nariz y el cabello negro teñido de rojo.

Jaqueline Marfileño desapareció en Escobedo, al igual que Alma Delia Hernández. Foto: Twitter/@sofiabenutto

Cabe mencionar que dos de las adolescentes no localizadas, Jaqueline y Alma, desaparecieron en la misma área, Escobedo. Esto ha encendido la alarmas entre los habitantes de la zona y recientemente han circulado rumores en redes sociales, según los cuales bandas de secuestro están “levantando” a mujeres de todas las edades.

La Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas ha negado la existencia de dichas bandas. Pese a ello, el número de desaparecidas sigue siendo alarmante, ya que en la entidad hay 1, 798 mujeres sin localizar, según datos difundidos por la organización Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidas en Nuevo León (FUNDENL).

