Apareció “Yummi Li”, modelo de Only Fans y cosplayer reportada como desaparecida

La Alianza Mexicana de Trabajadores Sexuales (AMETS) informó que "Yummi Li" ya fue localizada. Foto: Tw @amets_mex

La Alianza Mexicana de Trabajadores Sexuales (AMETS) anunció que Mayra Guadalupe Mata, mejor conocida como “Yummi Li”, fue localizada después de que personas cercanas perdieran contacto con ella desde el 22 de marzo.

A través de su cuenta de Twitter, la organización de la sociedad civil aseguró que la joven está en buenas condiciones y agradeció también a las personas que apoyaron en la difusión de la información para localizarla. El tuit señala brevemente: “Yummi ya apareció, se encuentra bien, les agradecemos el apoyo en su búsqueda”.

A través de un tuit, la AMETS agradeció el apoyo en la búsqueda de Yummi Li. Foto: Tw @amets_mex

La noticia suscitó reacciones positivas por parte de usuarios que se alegraron por la noticia, pero también comentarios negativos de internautas que descalificaron a la modelo por permanecer incomunicada por tanto tiempo y que, además, pidieron a la AMETS más detalles acerca de dónde se encontraba y qué estaba haciendo mientras sus seres queridos, apoyados por la sociedad civil, la buscaban. Algunos también exigieron que la organización sea más cuidadosa y reporte únicamente a mujeres que estén verdaderamente desaparecidas.

Usuarios de Twitter defendieron a "Yummi Li" de comentarios negativos en su contra. Foto: Archivo WEB Twitter

Al respecto, varios tuiteros defendieron a Yummi Li y expresaron que lo importante es que esté bien. Un usuario tuiteó “Con que esté bien; me basta y nos basta; si ella no quiere estar en el medio, es su decisión y se respeta”, haciendo referencia al cierre de las redes sociales de la modelo, días antes de que se perdiera su rastro. Otros señalaron también que no necesita hacer declaraciones sobre los motivos porque se mantuvo alejada y dejaron comentarios como: “Siempre será un alivio que aparezca una chava con reporte de desaparecida. Por las razones que quieran, literalmente tendrá toda la vida para explicarte qué sucedió pero ya está en casa”.

Cabe mencionar que, cuando se anunció su desaparición, una amiga de Mayra aseguró que la joven estaba deprimida por la muerte de su padre. En ese sentido, algunos señalaron que no se debió alertar a las autoridades, ya que resultaba obvio que la modelo se había alejado del ojo público y de su círculo cercano debido a su depresión. Así, en la última publicación que la AMETS ha hecho respecto a este caso, se puede leer una respuesta que dice: “Desde el primer momento se sabía que estaba deprimida. hasta cerró su Instagram. Creo que falleció su papá, era obvio que se alejó del mundo tóxico de las redes”.

Yummi Li es creadora de contenido en Only Fans, plataforma donde se duplicó el número de visitantes únicos al mes durante el confinamiento. Foto: Archivo WEB Twitter

Yummi Li compartió contenido en Only Fans hasta el 28 de marzo, fecha en que fue su última conexión. Forma parte de los miles de creadores de contenido que suben fotos y vídeos a la plataforma, la cual creció exponencialmente durante el confinamiento, en el último año fiscal recaudó ganancias de 416 millones de dólares y dio ganancias de 28 millones de dólares al accionista mayoritario. En México, luego de que el gobierno anunciara las medidas de distanciamiento social, el total de visitantes únicos al mes en esta red social se duplicó, según revelan estadísticas de Comscore.

Only Fans, plataforma que existe desde 2016, ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a contenido exclusivo mediante el pago de cuotas establecidas por los creadores. Gran parte de lo que se sube es de carácter erótico, por lo que ha generado opiniones divididas entre quienes piensan que se trata de la democratización de la pornografía y quienes consideran que es una nueva forma de explotación sexual.

