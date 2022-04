Jenaro Villamil advirtió que a Elon Musk le interesa más el litio que “la libertad de expresión”

(fotos: REUTERS/Mike Blake / @villamiljenaro)

El el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, expresó sus preocupaciones respecto al empresario sudafricano Elon Musk tras hacer publicas sus intenciones de adquirir Twitter.

Y es que Musk actualmente tiene el 9% de las acciones de la red social; sin embargo dijo que está dispuesto a adquirir el 100% de la empresa comprando las acciones restantes ofreciendo 54,20 dólares por acción de Twitter, lo que da un total de 41 mil millones en efectivo.

Por lo que el politólogo yucateco no hizo esperar su respuesta, en el que arguyó que al multimillonario le interesan más otras materias primas que la libertad de expresión, como ha afirmado Musk.

“Al multimillonario sudafricano Elon Musk le interesa más el control del litio y de otras materias primas esenciales para Tesla que la “libertad de expresión”. Delicado que pretenda engullir @Twitter con 43 mil mdd. Más bien eso amenaza la libertad de expresión en esta plataforma”

Elon Musk aseguró que está interesado en la red social por su potencial en la libertad de expresión (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Y con el comentario, subió dos imágenes: una del empresario y otra en el que retoma su polémico mensaje de Twitter en el que afirmó que daría un golpe de estado donde quisiera cuando fue confrontado por un internauta por el golpe de estado en Bolivia contra Evo Morales. De acuerdo al usuario de la red social, Musk se benefició del derrocamiento del presidente boliviano.

De igual forma reflexionó en su plataforma, Infodemia, acerca de los intereses de Musk, a quien comparó con el magnate estadounidense William Randolph Hearst, empresario que controló buena parte de los medios en Estados Unidos durante el siglo XX.

Aseguró que en lo que está interesado, más que en la libertad de expresión, es en “el control de la opinión pública” pues afirmó que una empresa privada “no garantiza la libertad de expresión, al contrario, la condiciona”.

Hay que señalar que la adquisición de la plataforma viene de las declaraciones del dueño de Tesla en las que aseguró que formaba parte de la mesa directiva por su “potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo”.

El litio es fundamental para la elaboración de baterías (REUTERS/Ivan Alvarado)

Sin embargo, aseguró que para eso, la plataforma debía cambiar: “desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada”.

Esta no es la primera alarma por parte de funcionarios mexicanos, pues el diputado de Morena, Miguel Torruco Garza, llamó a defender el litio de México cuando el empresario escribió a través de sus redes sociales que si no bajaban el precio del litio, tendría que hacer que Tesla también se encargue de la extracción y refinación de la materia prima.

La advertencia se hizo ya que el mineral es esencial para elaboración de las baterías para los autos eléctricos que la empresa realiza y llamó a proteger el mineral a través de la Reforma Eléctrica.

Y es que el jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que el litio será para los mexicanos, ya que en el 2019, se anunció el hallazgo del yacimiento más grande del mundo al noroeste de Sonora, municipio de Bacadéhuachi, en los límites con Chihuahua, que se estimó en 243.8 millones de toneladas del mineral.

Aunado a esto, Estados Unidos declaró, el año pasado, que el suelo mexicano cuenta con 1.7 millones de toneladas de reservas mineras de litio. Y este mineral es principalmente usado par la elaboración de baterías.

