Elon Musk propuso comprar el 100% de Twitter por USD 41 mil millones y retirar a la empresa de la bolsa

Elon Musk (Reuters)

Elon Musk se ofreció a comprar el 100% de Twitter, apenas unos días después de que el consejero delegado de Tesla dijera que dejaría de formar parte del consejo de administración de la empresa de redes sociales.

Twitter reportó en una presentación regulatoria el jueves que Musk, que actualmente posee un poco más del 9% de sus acciones y es el mayor accionista de la compañía, proporcionó una carta a la empresa el miércoles que contenía una propuesta para comprar las acciones restantes de Twitter que aún no posee.

Musk ofreció 54,20 dólares por acción de Twitter, por un total de 41 mil millones en efectivo.

A ese precio, representa una prima del 38% respecto al cierre de Twitter del 1 de abril, el último día de cotización antes de que se hiciera pública la participación de más del 9% del consejero delegado de Tesla en la empresa. El valor total de la operación se ha calculado sobre la base de 763,58 millones de acciones en circulación, según datos de Refinitiv.

“He invertido en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo, y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione”, dice Musk en la presentación. “Sin embargo, desde que realicé mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse como empresa privada”.

Musk precisó que se trata de “su mejor oferta y de su última oferta”, y amenazó, en caso de rechazo, con “reexaminar su posición de accionista” en el seno de la red social.

(Reuters)

Las acciones de Twitter se dispararon casi un 12% antes de la apertura del mercado.

“Twitter tiene un potencial extraordinario. Yo lo desbloquearé”, dijo Musk en el documento.

La medida de Musk se produce después de que el sábado se preguntara en Twitter si la red social estaba “muriendo” y de que llamara la atención a usuarios como el cantante Justin Bieber, que son muy seguidos pero que rara vez publican. “La mayoría de estas cuentas ‘top’ tuitean raramente y publican muy poco contenido”, escribió el jefe de Tesla, subtitulando una lista de los 10 perfiles con más seguidores -en la que se incluye él mismo en el número ocho, con 81 millones de seguidores-.

“¿Se está muriendo Twitter?”, preguntó.

En otros tuits del fin de semana, Musk publicó encuestas en broma sobre si había que eliminar la “w” del nombre de Twitter y sobre la conversión de su sede en San Francisco en un refugio para indigentes “ya que nadie aparece de todos modos”.

También sugirió eliminar los anuncios, la principal fuente de ingresos de Twitter.

A primera hora del jueves, el empresario no se había manifestado en su cuenta de Twitter.

El multimillonario, que posee en la actualidad casi 73 millones y medio de acciones de la compañía de mensajería, se había convertido en un crítico de la red social y había puesto en duda que sus normas se adhiriesen “rigurosamente” al principio de la libertad de expresión.

Estas críticas habían despertado recelos en algunos sectores, incluso entre los mismos empleados de Twitter, que se mostraron preocupados por la posibilidad de que Musk ejerciera un poder excesivo en la empresa para cambiar sus normas éticas de publicación, incluida la suspensión de la cuenta del ex presidente de EEUU Donald Trump, sancionado por considerar que sus mensajes instigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Musk ha acumulado más de 80 millones de seguidores desde que se unió a la página web en 2009 y ha utilizado la plataforma para hacer varios anuncios, incluido el anuncio de un acuerdo de privatización de Tesla que lo puso en aprietos con los reguladores.

(Con información de AP, AFP, EFE)

SEGUIR LEYENDO: