“Quieren dar lecciones de moral”: Chumel Torres criticó a diputada de Morena por apoyar a Salgado Macedonio

Chumel Torres se lanzó contra Andrea Chávez Treviño, y sus “lecciones de moral” (Fotos: Twitter/@AndreaChavezTre // Instagram/@chumeltorres)

En medio de una denuncia por supuesta violencia de género, el creador de contenidos, Chumel Torres, se lanzó contra la diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez Treviño, y sus “lecciones de moral”.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República recordó que durante el proceso electoral del 2021, la morenista apoyó al precandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a pesar de las acusaciones en su contra por el delito de violación.

Por ello, el comediante chihuahuense pidió a la aliada de la llamada Cuarta Transformación (4T) no querer dar “lecciones de moral”.

“No apoyen a Salgado Macedonio y luego vengan a querer darle lecciones de moral a uno. Tengan dos gramos de madre, liendres”

Andrea Chávez dio a conocer que el partido promoverá acciones para llevar a juicio político a consejeros del INE (Fotos: Twitter/@AndreaChavezTre // Instagram/@chumeltorres)

Y es que luego de que la legisladora Federal de Ciudad Juárez y coordinadora de Comunicación Política del Grupo Parlamentario de Morena dio a conocer que diputadas y diputados del partido promoverán acciones para llevar a juicio político al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y a Ciro Murayama por presuntos abusos a la libertad de expresión, el youtuber pidió una disculpa al país.

“No a todos los chihuahuenses nos gusta asesinar a la democracia por un hueso”, agregó en el mensaje.

En la misma publicación, el comediante compartió el video de un mitin en el que Chávez Treviño manifiesta su apoyo a Salgado Macedonio. “En Guerrero hay muchos dolores y no quieren que se resuelvan estos del INE. Los consejeros que armen su partido, que se vayan ya”, se escucha decir.

“Bueno, pero ¿qué se puede esperar de alguien que acudió a apoyar a Salgado Macedonio? De nuevo, perdón amigos”, arremetió en el tuit

El comediante compartió el video de un mitin en el que Chávez Treviño manifiesta su apoyo a Salgado Macedonio (Fotos: Twitter/@AndreaChavezTre // Instagram/@chumeltorres)

Minutos después, la morenista respondió al creador de contenidos : “En nombre de Chihuahua, perdón por Chumel”; “Deja de apoyar violadores y luego platicamos”, le contestó enseguida Torres.

Cabe recordar que el youtuber ha estado en la mira de simpatizantes del partido guinda tras la denuncia de la senadora juarense Bertha Caraveo, quien informó el pasado 14 de marzo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del influencer por el delito de violencia política de género.

“La FGR me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de Chumel T, al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista. Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre”, escribió en su red social.

Minutos después, la morenista respondió al creador de contenidos (Fotos: Twitter/@AndreaChavezTre // Instagram/@chumeltorres)

Tras darse a conocer la noticia, el conductor de El Pulso de la República dijo que no está triste ni preocupado, ya que él no es la “única cabeza” del programa que se transmite en redes sociales.

“Porque el Pulso no soy yo, compas. El Pulso somos yo y mis compas y entre todos hacemos esto que amamos y nos da de comer. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más”, sostuvo.

“Y de verdad no estoy ni triste ni preocupado porque soy de Chihuahua, soy del desierto, allá sacamos esperanza hasta debajo de las piedras; caminamos kilómetros para que nuestras vacas pasten; trabajamos todo el pu** día bajo el sol más cabrón del país”

Incluso, Chumel Torres reiteró que no tiene miedo y sabe “volar”, por lo que, sin mencionar a la Fiscalía, retó: “Déjense venir”.

SEGUIR LEYENDO: