“Cuando se es mesías se puede cambiar el color del mar”: AMLO se burló de Kenia López Rabadán por Tren Maya

AMLO respondió a las acusaciones de la senadora Kenia López Rabadán (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las acusaciones de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien aseguró que con la construcción del Tren Maya el color del mar cambiará por la contaminación.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal informó que visitará las Islas María, “una prisión histórica y horrorosa”, que “está convertida en un centro de recreación para el turismo ecológico”.

Por ello, bromeó en que cuando uno es un “mesías” puede cambiar el color del agua y hasta convertir “los infiernos en paraísos”, ya que cuenta con la voluntad del pueblo.

“Es un paraíso, lo que era un infierno se está convirtiendo en un paraíso. Ya ven cómo cuando se es mesías se puede cambiar el color del mar y se pueden convertir los infiernos en paraísos; todo eso se puede. ¿Saben quién es el que puede cambiar todo eso? El pueblo, porque la voz del pueblo sí es la voz de Dios”

La senadora del PAN manifestó su preocupación por los cambios al ecosistema (Foto: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Esto, luego de que Ana García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién de las mentiras compartió el pasado 6 de abril un fragmento de una entrevista que dio la vicecoordinadora de la bancada panista en la Cámara alta a un canal de YouTube, donde manifestó su preocupación por los cambios al ecosistema que causará una de las obras insignia del mandatario federal.

“Estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador, con este capricho del Tren Maya va incluso a cambiar el azul turquesa del mar, fíjense nada más, digamos lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista”

“Claro que no cambia el azul turquesa. Científicamente, ¿Cuál es el fundamento? Nada”, dijo en su momento el jefe del Ejecutivo.

Como respuesta, el jueves 7 de abril la panista compartió un video en su cuenta oficial de Twitter, donde declaró que el megaproyecto sí ocasionará un cambio en el color del mar, así como daños a la flora y fauna de la región.

La militante panista respondió al presidente López Obrador insistiendo que su mega proyecto sí "cambiará el color del mar" (Foto: Twitter/@kenialopezr)

“Señor López Obrador, se equivoca. (…) Esto ya pasó y el más claro ejemplo es la laguna de Bacalar, la cual perdió su color por la deforestación de sus manglares y los asentamientos irregulares en el litoral”, sostuvo.

En el audiovisual, la senadora de Acción Nacional indicó que la obsesión del presidente por construir sobre las zonas de cuevas submarinas en el sureste del país “pondrá en riesgo la mayor riqueza natural que tiene nuestro México”.

“Acéptelo, su gobierno no tiene las manifestaciones de impacto ambiental para la construcción del tramo cinco, ni un plan de protección ambiental, tampoco tiene la forma de mitigar las afectaciones derivadas de su capricho”

Y agregó: “Construir el Tren Maya sobre la selva húmeda de Quintana Roo regenerará un impacto ambiental irreversible”.

López Rabadán afirmó que AMLO no es un mesías (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Asimismo, este viernes la integrante del blanquiazul afirmó que AMLO no es un mesías, ya que si lo fuera, dijo, no tendría que estar cerca de “un corrupto” como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“AMLO se cree un mesías. Un mesías no tendría cerca al corrupto de (Manuel) Bartlett. No permitiría 110 mil asesinatos. No generaría 4 millones de nuevos pobres. No acarrearía gente el próximo domingo. No destruiría la selva. En resumen: NO es un Mesías, es un PÉSIMO gobernante”, escribió en su red social.

