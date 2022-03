“Lo peor de la devastación”: denunciaron preocupantes hundimientos de suelo en la ruta del Tren Maya

Imágenes en Río Secreto, Playa del Carmen. El video muestra las graves afectaciones al sistema de ríos subterráneos por la construcción del Tren Maya (Twitter: @Mex_Liber1)

Las denuncias y advertencias en contra de la construcción del Tren Maya, obra insignia del presidnete mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no cesan. Sumado a la recientte campaá protagonizada por personas del medio del espectáculo, una de las denuncias en las que más se ha hecho hincapié es como ese medio de transporte afectará el sistemas de cuevas y ríos subterráneos que se encuentra en esa área.

Por ejemplo, en un video publicado en redes sociales, se muestra cómo, para hacer posible la obra, se aplasta prácticamente la entrada a las cuevas o xenotes que abundan en la zona. El narrador enlista las razones de ser de estas áreas naturales; desde cabidades para el flujo del agua, hasta lugares sagrados para los ancestros mayas. “Lo peor que he visto de esta devastación”, expresa con preocupación.

En tanto, la construcción del Tren Maya avanza contrarreloj para poder cumplir en tiempo y forma con la entrega programada para finales de 2023, tal como lo prometió el mandatario federal.

(FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

Y para lograrlo, se ha hecho un nuevo trazo que no solo afecta a la selva -en donde se han talado miles de árboles- sino también a ríos subterráneos, cuevas y cenotes, así lo han denunciado varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales han mostrado algunas imágenes de la destrucción del medio ambiente de Quintana Roo, lugar conocido no solo por sus bellas playas enclavadas en el Caribe mexicano, sino también por su inmensa riqueza natural y cultural.

Debido a los retrasos en la construcción de varios tramos del Tren Maya, en enero pasado se dio el relevo del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Rogelio Jiménez Pons dejó de encabezar el Proyecto del Tren Maya y la dirección del Fonatur para ser sustituido por Javier May, quien hasta ese momento se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar.

Con la llegada de May, los trabajos de construcción han apresurado el paso para concluir la obra en tiempo y forma y aunque muchas comunidades de pueblos originarios mayas se han opuesto al Tren e incluso han obtenido amparos, el tren va a pasar bajo cualquier circunstancia.

@unemexico_

Diversas organizaciones como UNE México han denunciado la destrucción del ecosistema en la zona de Playa del Carmen en donde se ha documentado la tala de miles de árboles de la selva debido al nuevo trazo del Tren Maya.

El Tramo 5 Sur que abarca Playa del Carmen y Tulum, tiene una longitud de 60.3 kilómetros y estaba previsto que fuera por un paso elevado el cual se estaba construyendo sobre la carretera federal 307 Playa del Carmen-Tulum. Pero ante la premura por terminar las obras para finales de 2023, ahora pasará a ras de tierra por la zona selvática que corre en paralelo a esa vía federal.

Aunque el argumento de May es que la modificación del trazado “es la mejor decisión” ya que no afectará a la actividad económica de la región y se cumplirá con la fecha fijada por el primer mandatario, lo cierto es que hay numerosas afectaciones al medio ambiente.

El pasado 18 de febrero, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó de la expropiación de 231 terrenos ubicados en una superficie de 535 hectáreas en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en Quintana Roo, por ser considerados de utilidad pública para el Tren Maya.

“Los inmuebles referidos en párrafos anteriores son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya, por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en la superficie del Tramo 5 Norte y Tramo 5 Sur señalados con antelación”, indicaba el texto expropiatorio.

De acuerdo con la Sedatu, el tramo traerá beneficios a quienes habitan y trabajan en los municipios, ya que se contará con mayor acceso a los servicios de salud, educación y deportivos; pero a decir de especialistas como Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el gobierno “son les están dando baratijas a cambio de oro”, ya que sostiene que las afectaciones a las comunidades serán desastrosas.





