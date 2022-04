“Se les da la improvisación”: Gibrán Ramírez Reyes tundió a Sheinbaum por evento sobre Reforma Eléctrica

Gibrán Ramírez Reyes se unió al descontento contra Claudia Sheinbaum (Foto: Captura de pantalla)

De manera intempestiva, varios funcionarios afines a la Cuarta Transformación (4T) invitaron a la ciudadanía a participar en un mitin este 6 de abril en el monumento a la Revolución para apoyar la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los personajes que impulsaron este encuentro estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue duramente criticada por compartir el cartel en sus redes sociales, así como exhortar a la población a asistir.

Luego del evento, varias fueron las respuestas por parte de diferentes personajes, incluidos militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se han mostrado en contra de las decisiones tomadas por la 4T.

Tal fue el caso del analista político Gibrán Ramírez Reyes, quien no perdió tiempo y se lanzó contra la mandataria capitalina por su participación en este mitin. Además, también recordó que Alfonso Ramírez Cuéllar decidió invitar a este mismo encuentro, pero con el propósito de hablar sobre la Revocación de Mandato.

“Ramírez Cuéllar convoca a movilización por el revocatorio y Claudia Sheinbaum por la eléctrica. Lo que mejor se les da sin duda es la improvisación y el grito de ‘presidenta’”, escribió el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otra persona que mostró su descontento fue la periodista Azucena Uresti. Por medio de su cuenta de Twitter compartió diversas imágenes y videos. En uno de estos materiales, se observan dos botargas, una de la mandataria capitalina y otra López Obrador bailando al ritmo de los tambores.

No es campaña eh ahora imagínense cuando lo sea

Otro comunicador que también evidenció las irregularidades de este evento fue Joaquín López-Dóriga, quien mostró un video en el que se observan supuestos camiones de “acarreados” que asistieron al monumento a la Revolución. “Es un ensayo para la consulta del domingo”, escribió.

Jorge Berry, periodista radiofónico, tildó de “desagradable” el discurso que Sheinbaum Pardo otorgó, sin temor a las consecuencias de sus palabras, cuestionó el trabajo de los consejeros del INE y aseguró que “no tienen autoridad moral”; asimismo, puntualizó que, con su acciones, “odian la participación del pueblo” por lo que presuntamente se colocarán las casillas en lugares ocultos y dieron poca difusión a la consulta.

“Qué desagradable es ver a alguien que considerabas inteligente, dar un discurso de odio, pero sobre todo, de sumisión ante alguien menos inteligente. El fanatismo convenenciero de @Claudiashein, quien ya perdió cualquier vestigio de demócrata”, (sic), redactó.

Durante el evento, Claudia Sheinbaum tomó la palabra y aseguró que se encontraba en el evento como funcionaria y como ciudadana, porque fue electa para representar la voluntad popular. “Estoy aquí como ciudadana, pero también como jefa de Gobierno. Fui electa para encabezar un gobierno que acabara con la corrupción y el despilfarro de los gobernantes”, declaró.

Estas palabras fueron criticadas por la politóloga Denise Dresser, misma que señaló las irregularidades de la mandataria capitalina, como la violación de la veda electoral por los actos por hacer actos de proselitismo.

“Estoy aquí como ciudadana, pero también cómo jefa de gobierno, violando la Constitución, ignorando la veda electoral, haciendo proselitismo político impedido por la ley, porque al igual que el presidente que venero, la legalidad no me importa, ni me importará si soy presidenta”, redactó la también escritora.

Antes de finalizar el evento, volvió a reiterar su apoyo a la posible reforma electoral que propondrá el mandatario, en la cual se establecería que los consejeros sean votados mediante comicios electorales. Una vez que la mandataria concluyó su evento, Eugenia León entonó el himno nacional mexicano.

