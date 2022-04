Javier Lozano llamó a no votar en la Revocación de Mandato de AMLO: “No caigan en la trampa, respétense”

Javier Lozano arremetió en contra del presidente López Obrador por continuar promoviendo la Revocación de Mandato (Fotos: Cuartoscuro)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por continuar promoviendo la consulta de Revocación de Mandato, a realizarse el próximo 10 de abril, por lo que pidió a los ciudadanos no participar.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pidió a los mexicanos no caer en “la trampa” de la consulta, ya que el mandatario federal debe terminar su sexenio, “con todo lo que está destruyendo”, e irse a vivir a su rancho.

“No caigan en la trampa. Que el señor termine su mandato, con todo lo que está destruyendo, y que se largue a su rancho. La Revocación de Mandato es una farsa”

Junto al tuit, el panista compartió un video en el que llama a los ciudadanos a no quedarse en casa el domingo y salir, pero “tampoco vayan a votar” a la Revocación de Mandato.

El panista compartió un video en el que llama a los ciudadanos a no quedarse en casa el domingo (Foto: Twitter/@JLozanoA)

En el audiovisual, el político mexicano recordó que la consulta es un ejercicio democrático previsto en el artículo 35 de la Constitución Política, para que cuando los ciudadanos, en un número no menor al 3% del padrón electoral, estén inconformes con el presidente, le soliciten al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar la consulta. Indicó que si el 40% de ese electorado acude a las urnas, tendría efectos relevantes la consulta.

“Que raro que el principal afectado por la Revocación de Mandato sería el presidente de la República, y que raro que sea él el principal promotor de la Revocación de Mandato. ¿Cree que somos estu**dos?”

Lozano Alarcón aseguró que los mexicanos ya se dieron cuenta de que “todo esto” es un ejercicio de propaganda “para enzarzar su imagen”.

“No caigan en la trampa, por favor no lo hagan, respétense a ustedes mismos. Que el señor termine su mandato completito, con todo lo que está destruyendo, y que se largue a su rancho”, finalizó.

Concluye INE difusión de la Revocación de Mandato

INE determinó que a partir del jueves 7 de abril concluirá la difusión en radio y televisión del ejercicio democrático (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que a partir del jueves 7 de abril concluirá la difusión en radio y televisión del ejercicio democrático, y continuará con la publicación por todos los medios de comunicación social de la información necesaria para garantizar el ejercicio del derecho de participación.

En sesión, el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, lamentó que se tenga que aprobar el proyecto, pero “se acatará la ley aunque no tenga sentido la ley” que establece una serie de prohibiciones. “Que es absurda, porque durante tres días no se va a promover un ejercicio de participación ciudadana”, agregó.

Córdova dijo confiar en que esta determinación sea un “trabajo legislativo precipitado y no una trampa a la autoridad electoral impidiéndole la promoción para después reclamarle públicamente, como hemos venido viendo, de manera falaz, mentirosa y tan sistemática que no puedo pensar que es hasta dolosa, de que este Instituto no está promoviendo el ejercicio”.

El consejero festejó la discusión, ya que, aseguró, sirve para aclarar a la ciudadanía que el INE no va a poder promover en estos días la Revocación porque lo decidieron los legisladores. “Quien diga que el Instituto no está promoviendo, está mintiendo”, y mencionó que hasta el momento, se han transmitido más de un millón de spots en radio y televisión.

SEGUIR LEYENDO: