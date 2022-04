“Viva Emiliano Zapata”: la frase que escribirá AMLO en su boleta durante la Revocación de Mandato

El ejercicio se llevará a cabo de las 8:00 de la mañana a las 18:00 horas y también podrán votar quienes tengan su credencial de elector con vigencia de 2021. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Durante la conferencia matutina de este 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre su participación en la consulta ciudadana que él mismo impulsó.

“De una vez les voy a decir que no puedo votar por ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar (...) Es como cuando voté para presidente, pues votaba por Monsiváis, por Elenita Poniatowska, por Chema Perez Gay, por Rodolfo Peña, ahora voy a poner en mi boleta, “Viva Emiliano Zapata””, aseguró el presidente.

Cabe aclarar que el 10 de abril, día en que se llevará acabo la consulta, también se conmemora el asesinato del Caudillo del Sur, el cual, de acuerdo con historiadores, fue traicionado por Jesús Guajardo, quien le hizo creer que estaba descontento con el goierno de Venustiano Carranza y que quería unirse a su ejercito. Así fue como finalmente en la Hacienda Chinameca, Morelos el 10 de abril de 1919.

Por otro lado, el presidente detalló que emitirá su voto en la casilla que se encontrará en la calle de Moneda, ubicada cerca de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

“Aprovecho para avisar a los vecinos”, dijo el presidente haciendo referencia a las acusaciones que ha realizado en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por la presunta falta de difusión que el organismo le dio a la Revocación de Mandato.

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

La Revocación de Mandato “va”

El ejercicio consultivo tiene la finalidad de preguntarle a la ciudadanía si quieren que el jefe del ejecutivo continúe en su cargo, para esto, la Ley General de Revocación de Mandato (LGRM) estipula una serie de lineamientos en los que se especifica el mínimo de participación requerida para que sea vinculante.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la pregunta será la siguiente:

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Sin embargo, la consulta ciudadana impulsada por el presidente Andrés Manuel ha sido criticada en diversas ocasiones por sus opositores. Apenas el 03 de abril, en diversos estados de la República Mexicana se convocaron contingentes para manifestarse en contra de la consulta de Revocación de Mandato.

Al grito de “terminas y te vas”, “urnas vacías” y “yo defiendo al INE”, diversos contingentes alrededor del país se dieron cita a las 11 de la mañana del pasado 3 de abril en diferentes regiones del país para manifestarse en contra de la consulta que el presidente de México planea llevar a cabo el próximo domingo y que ha causado gran polémica entre la ciudadanía.

México inicia impresión de boletas para la consulta de revocación de mandato (Foto: INE)

Ante ello, el presidente expresó que a su parecer le parecía “contradictorio” que si no deseaban que su gobierno siguiera, no emitieran su voto en la consulta, y en vez de ello convocasen a no participar el próximo 10 de abril.

Por otro lado, el proceso para hacer realidad dicho ejercicio democratico ha agudizado las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la actual administración ejecutiva.

Cabe recordar que uno de los primeros señalamientos fue el del presupuesto destinado a la Revocación de Mandato, puesto que tras la reducción de los fondos destinados al organismo autónomo, el consejero presidente, Lorenzo Cordova, solicitó que se autorizara un incremento de recursos, petición que fue rechazada.

El ejercicio se llevará a cabo de las 8:00 de la mañana a las 18:00 horas y también podrán votar quienes tengan su credencial de elector con vigencia de 2021.

