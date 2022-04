“El que se cree rey”: Denise Dresser estalló contra AMLO por criticar a ministros de la SCJN

Denise Dresser arremetió contra AMLO por reprochar la actitud de los ministros de la SCJN ante la Reforma Eléctrica (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga y escritora, Denise Dresser, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por reprochar la actitud de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la Reforma Eléctrica.

Y es que durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal criticó a los ministros de la Corte por enfocarse en fundamentos legales y no “van a fondo” para definir la constitucionalidad de la Reforma.

AMLO indicó que los ministros deben considerar que la Reforma Eléctrica de Enrique Peña Nieto fue aprobada con sobornos (Gobierno de México / YouTube)

En su participación, el jefe del Ejecutivo indicó que los ministros deben considerar que la Reforma Eléctrica de Enrique Peña Nieto fue aprobada con sobornos a los legisladores, sin tener una “discusión a fondo”.

“(Los ministros) son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio contra el director de Pemex (Emilio Lozoya), que confesó que había entregado sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética”, manifestó.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

Y agregó: “¿Pueden más el poder de las empresas? Y que no me vengan de que la ley es la ley, que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.

Ante su declaración, la politóloga recordó que la persona que no le da importancia a la ley es él, ya que “a diario la viola”; en su mensaje, lamentó que con sus declaraciones, el presidente López Obrador se quiere creer rey, pero realmente es un “neopriista”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

“‘Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley’, dice el hombre que la viola a diario. El que se cree rey y no solo presidente. El que se dice demócrata pero demuestra no serlo. El neopriista”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios lamentaron que la persona en el poder no respete la Constitución ni las instituciones.

“Gravísimo, su intención es clara, apoderarse de TODO: monopolio eléctrico regido por el estado; sistema electoral donde todo lo decida él para aumentar su concentración de poder. Si no estás preocupado, no estás poniendo atención”, “‘Y que no me vengan con el cuento de que la democracia es la democracia’: AMLO 2024″, y “El que juró en su toma de posición cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”, fueron algunas de las respuestas.

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Al igual que Denise Dresser, cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador por las declaraciones dadas durante su tradicional mañanera.

Tal fue el caso del ex mandatario de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien comparó las palabras que dio el jefe del Ejecutivo al tomar el poder en 2018 con las que dijo este miércoles: “’Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen’: López Obrador, 2018. ‘Y no me vengan con ese cuento, de que la ley es la ley: López Obrador, 2022″.

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

Mientras que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, compartió la cita y agregó: “Palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy seis de abril del año 2022, en acto oficial en Palacio Nacional”.

En tanto, el periodista Pascal Beltrán del Río dijo no estar sorprendido por las palabras del mandatario, ya que para AMLO, la ley nunca ha sido la ley, sino “lo que él dice”. “Mejor no hubiera protestado cumplir y hacer cumplir la ley. Qué aberración es esa, diría él”, añadió.

