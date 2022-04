“Muy irresponsable que el gobierno ponga en riesgo el T-MEC”: Alejandro Moreno

(Foto: Twitter/@alitomorenoc)

En medio de la polémica en torno a la iniciativa de la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que se pretende sea discutida y posiblemente aprobada la próxima semana en la Cámara de Diputados, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno, Alito aseguró que “es muy irresponsable que el gobierno ponga en riesgo el tratado comercial del T-MEC” y señaló que las regulaciones e iniciativas de leyes que se promueven desde el gobierno federal responden más a intereses de “revancha política”.

A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, el líder priista aseguró que las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador generan incertidumbre y falta de confianza en los inversionistas.

“Es muy irresponsable que el gobierno federal ponga en riesgo los acuerdos del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, generando incertidumbre y falta de confianza a los inversionistas que generan miles de empleos en el país”, señaló en un primer mensaje.

En su segundo tuit, Moreno Cárdenas aseveró que “estar del lado de la patria es cuidar y proteger los ingresos de tantas familias mexicanas que hoy ven afectados sus empleos por la incompetencia de un gobierno, que prefiere dar migajas para comprar lealtades, en vez de generar empleos dignos.

En un tercer mensaje, Alejandro Moreno enfatizó que “las regulaciones e iniciativas de leyes y acuerdos que promueven desde el ejecutivo federal contra los inversionistas extranjeros, responden más a intereses de revancha política, que a las leyes que marcan hoy el mercado y la globalización”, escribió.

El líder de los priistas ha asegurado que los legisladores de su partido votarán en contra de la reforma eléctrica del presidente.

“Por convicción partidista y lealtad a México, el voto del PRI en la Cámara de Diputados será en contra de la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal”, enfatizó.

Moreno Cárdenas destacó que la decisión se tomó luego de que todos los legisladores estudiaron la idea por siete meses, en donde le dieron seguimiento a los energéticos alrededor del mundo, asistieron a las meses de discusión del Parlamento Abierto y las reuniones con expertos.

“Si el gobierno no puede con el tema de la gasolina, no es creíble que tenga un plan para generar energía eléctrica para todo el país y que no suba del precio”, expresó el priista.

Junto con los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, propusieron una reforma alternativa, la cual, -dijeron- se formalizarán una vez que se vote y descarte el proyecto impulsado por López Obrador.

La advertencia pone en aprietos al partido del presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sus aliados en la Cámara de Diputados, ya que no cuentan con la mayoría calificada (334 votos) que se requiere para concretar la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y con ello, aprobar la reforma eléctrica.

Y es que hasta este momento, Morena tiene 202 votos de los integrantes de su bancada más 45 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 33 del Partido del Trabajo (PT), por lo que suman 277 sufragios, por lo que le faltarían 57 para alcanzar los 334 votos que necesita para la aprobación de la reforma.

Para ello tendría que convencer a 57 diputados de la oposición, pero de acuerdo con los dirigentes partidistas, han asegurado que ninguno de sus legisladores apoyará la iniciativa presidencial.

