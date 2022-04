“Vomitiva la idea”: Chumel Torres criticó la aparición del presidente de Ucrania en los Grammy 2022

(Foto: Instagram / @ChumelTorres y Captura de Panatalla @CBS)

El influencer, Chumel Torres, se pronunció en contra de la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en la noche de los Grammy 2022, del pasado 03 de abril.

En el marco de la guerra que el ejército ruso aún lleva a cabo en la nación europea, el mandatario sorprendió a asistentes de la ceremonia y a la audiencia con un mensaje en vivo enfatizando en la tragedia de silenciar ante las injusticias y, de esa manera, dar pie a la presentación del intérprete y compositor, Jhon Legend.

Sin embargo, el también conductor de El Pulso de la República reprobó este hecho al señalar que la academia se habría aprovechado de esta problemática - que al momento ha cobrado la vida de más de mil civiles - para hacer “un circo de celebridades lloriqueantes”.

“Zelenski en los Grammy. Vomitiva la idea de hacer un circo de celebridades lloriqueantes de un problema mundial real que acaba con vidas. Váyanse a la v*rga con sus palmadas de espalda.”

Esto, aunado a una crítica de las opiniones que abogaron por el acto, bajo el discurso de dar más visibilidad al conflicto en los confines del viejo continente:

“- Es para dar visibilidad

- ¿Neta. Nadie sabe de la guerra”, escribió desde su cuenta oficial de Twitter.

La publicación del comunicador generó opiniones encontradas: por un lado, estuvieron los internautas que coincidieron son su pensar y se lanzaron contra la organización e, incluso, del mandatario ucraniano.

“Zelenski es un actor/peón más”, “No era el lugar, no el momento y menos el contexto. Banaliza su propia causa”, “Se me hizo un acto de propaganda ... Mucho bla bla, pero si no harán nada, mejor no se hagan los pro-paz” “¿Y qué hicieron? ¿Fin de video, orquesta y entran presentadores de otra categoría? Patético”, expresaron algunos de sus seguidores.

Sin embargo, otra parte de los comentarios que recibió el tweet fueron ácidas arremetidas contra Torres, en las cuales se acusó que dicha publicación cayó en “lo poco empático”, así como en la “ignorancia” del impacto que dicha aparición puede tener para el conocimiento del conflicto que detonó hace poco más de un mes.

“Sabemos de la guerra, sí. Pero pocos sabemos lo que realmente está sucediendo. Este comentario tuyo en particular no ayuda en nada”, “Se nos olvida, aunque no lo creas”, “No m*mes, ahora eres geopolítico”, “Tu a lo tuyo a la payaseada y la risotada”, se puede leer entre otras arremetidas más.

Volodìmir Zelenski se volvió tendencia en redes sociales tras su aparición en los Grammy 2022. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante su discurso, Zelensky habló sobre la música, el conflicto con Rusia y destacó que gente de todas las edades están entre las víctimas mortales de la confrontación con Rusia. Sin embargo, hizo un especial énfasis en las infancias, quien eran parte del sector más golpeado en la guerra.

“Más de 400 niños han sido heridos y 153 han muerto, y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres están felices de despertarse cada mañana en refugios antibombas pero vivos”.

“Nuestros padres están felices de despertar cada mañana, nuestras personas amadas no saben si despertarán otra vez… nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de smoking… nosotros llenamos el silencio con la música, decir la verdad sobre la guerra es muy importante en las redes sociales y en la televisión, denos su apoyo como puedan”, dijo en la primera parte de sus dicurso que duro poco más de 5 minutos.

Para finalizar, el mandatario ucraniano hizo alusión a la libertad que estaban viviendo todos los artistas y fanáticos que se dieron cita en el MGM Grand de las Vegas donde pueden vivir con libertad y sin el miedo de la guerra: “La paz llegará a todas nuestras ciudades, que son leyendas y están siendo destruidas por la guerra, pero tengo en sueño de que estén vivos y tan libres como ustedes en el escenario de los Grammy”, subrayó.

