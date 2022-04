Ejército localizó seis narcolaboratorios en Sinaloa y Michoacán; destruyó 10 hectáreas de amapola en Chihuahua

El Ejército Mexicano aseguró más de tres mil litros y más de mil kilogramos de sustancias químicas para la producción de drogas sintéticas (Foto: Secretaría de la Defensa Nacional)

El Ejército localizó 6 laboratorios clandestinos en los que se producía droga sintética, tres en el municipio de Culiacán, Sinaloa y tres más en Buenavista Tomatlán, Michoacán donde en conjunto aseguraron tres mil 950 litros de sustancias líquidas y mil 38 kilogramos de químicos sin identificar. Además, en colaboración con la Fuerza Aérea Mexicana ubicaron y destruyeron 10 hectáreas de sembradíos de amapola en Chihuahua.

La mayor parte del material estaba en los laboratorios ubicados en territorio sinaloense, donde militares aseguraron tres mil 820 litros de sustancias líquidas y mil 18 kilogramos de químicos desconocidos. Una cantidad menor se encontraba en Michoacán, donde las fuerzas armadas decomisaron 150 litros y 20 kilogramos de sustancias químicas y líquidas no identificadas.

Durante el operativo en Culiacán también se encontraron 325 kilogramos de sosa cáustica, 133 kilogramos de un componente similar a la metanfetamina, 3 kilogramos de un componente similar a la metanfetamina, 7 reactores para síntesis orgánica y 1 centrifugadora metálica. Mientras que en Buenavista Tomatlán fueron hallados otras elementos tales como 12 contenedores con diferentes químicos, equipo para el procesamiento de los componentes, tres motocicletas y un auto.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Defensa Nacional, los dos estados en los que las autoridades han identificado un mayor número de laboratorios clandestinos son Sinaloa y Michoacán, en los cuales se han asegurado 54 y 19 unidades respectivamente, seguidos por Durango con 13, Baja California con 9, Guerrero con 5, Sonora con 4, Querétaro y Guanajuato con 2, Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Colima con 1. En estos sitios clandestinos se producen principalmente heroína y metanfetaminas, cuyo aseguramiento ha crecido 128% en los últimos tres años.

El Ejército Mexicano y la Fuerza Área Mexicana destruyeron 10 hectáreas de amapola en Chihuahua, uno de los estados con mayor cantidad de sembradíos de esta planta (Foto: Secretaría de la Defensa Nacional)

El ejército en conjunto con la Fuerza Aérea Mexicana realizó un reconocimiento aéreo en el Mesa de Cobre, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua como parte de la búsqueda de plantíos de enervantes que forma parte de la Operación Sierra Madre. Con este rastreo lograron la identificación de un plantío de amapola, con una extensión de 10 hectáreas, en el que se tiene un avance del 50% en actividades manuales y de incineración para su destrucción total.

Chihuahua es una las principales entidades en las que se cultiva la amapola, en conjunto con Sinaloa, Durango y Guerrero. A partir de este cultivo se obtiene el opio crudo, que pasa por un proceso con el cual se genera la morfina y la heroína. Cabe señalar que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca de la posibilidad de legalizar en el futuro el cultivo de amapola para la producción de morfina, utilizada con fines farmacéuticos para aliviar el dolor, al respecto expresó:

“Hay muchas distorsiones. Por ejemplo, la droga sintética llega encubierta con solicitudes de laboratorios que supuestamente las van a usar para fines médicos, pero no sucede así, se han decomisado drogas sintéticas que van a laboratorios; incluso, son rutas supuestamente para ir entregando estas sustancias en distintas partes, en las distintas regiones del país, y no hay ningún laboratorio, no existen, son casas de particulares”.

Se han erradicado más de 300 mil plantíos de amapola durante el gobierno de AMLO (Foto: Secretaría de la Defensa Nacional)

En ese sentido, el presidente México aseguró que por el momento se continuará con el trabajo de eliminar la siembre de esta planta ilegal. En lo que va de la administración de AMLO se han erradicado un total de 307 mil 504 plantíos de amapola ocupaban un superficie total de 41 mil 675 hectáreas, de acuerdo con información presentada por Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, en la última conferencia matutina de marzo. Estos sembradíos ilegales

