Cofepris autorizó vacuna contra Covid para niños de 5 a 12 años desde el 3 de marzo y Secretaría de Salud no lo comunicó

La aplicación de la vacuna a menores de edad en México solo se lleva a cabo es casos particulares. (FOTO: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó desde el 3 de marzo el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 12 años de edad, según los datos de este órgano en su página de Internet.

De acuerdo con un oficio enviado por Cofepris al Juzgado Segundo de Distrito de Oaxaca, “el 3 de marzo del año en curso, esta Comisión emitió la Autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer–BioNtech covid-19 Vaccine para la aplicación en el grupo de personas de 5 años en adelante”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la autorización de la vacuna a niños que podría ser aplicada a aquellos que tienen de 5 años de edad en adelante sin embargo, dijo que hablaría del tema hasta el próximo martes en su conferencia mañanera.

Este órgano de la Secretaría de Salud federal, advierte que la dosis y composición de la vacuna para los menores de este rango de edad es diferente a la que se aplica para mayores de 12 años. Por la experiencia en Estados Unidos, se sabe que por lineamiento de autoridades sanitarias, los niños de menor edad reciben dos dosis, cada una de 10 microgramos, en un intervalo de 21 días.

Aplicación de la vacuna Pfizer en Ciudad Juárez, México.(FOTO: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

De acuerdo con el Censo de Población 2020, en el país viven 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, que representan 25.3% de la población total

Hasta el momento, en México solo se vacuna a los menores de edad de entre 12 y 17 años siempre y cuando comprueben el padecimiento de alguna comorbolidad como obesidad, diabetes, asma y síndrome de Down, mientras que los niños menores de 11 años solo pueden acceder a su aplicación a través de un amparo.

En meses anteriores, la postura del gobierno federal, particularmente del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue que no era urgente bajo el argumento de que los niños presentan una mayor resistencia al coronavirus, motivo por el cual no fue prioritaria su inclusión en el Plan Nacional de Vacunación. Agregó que no existía recomendación o estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para justificar el biológico a menores de edad.

De acuerdo con datos del 28 de marzo, en México se han aplicado casi 200 millones de dosis y más de 79 millones de personas cuentan ya con esquema completo, por esa razón los módulos de vacunación han reducido su capacidad para atender solo a los rezagados, sin que hasta el momento haya algún anuncio sobre el turno para los menores de edad.

Una enfermara aplica la vacuna de Fpizer a un niño en Costa Rica. (REUTERS/Mayela Lopez/File Photo)

En América Latina, países como Cuba, Ecuador, Colombia, Argentina, Costa Rica y Chile llevan iniciaron desde 2021 un programa de vacunación para niños de 5 a 11 años, sin que se tengan reportes de reacciones adversas.

En México se aplican las fórmulas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac y CanSino, y de acuerdo con la decisión de Cofepris, solo se tendría autorizado de manera temporal el uso de emergencia de la fórmula de Pfizer para niñas y niños.

Sinovac, de origen chino, es otro de los biológicos que cuenta con una vacuna específica para menores de edad pero en América Latina solo se usa en Chile.

La autorización en México para vacunar a los niños contra el virus del SARS-CoV-2 resulta crucial para los padres de familia luego que la Secretaría de Educación Pública ordenó recientemente el regreso presencial en todos los planteles públicos y privados. Se trata de una de las demandas entre la población

