PAN, PRI y Morena condenaron transfobia de Gabriel Quadri contra Salma Luévano: “Impresentable antiderechos”

Gabriel Quadri, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), volvió a realizar un comentario transfóbico contra la legisladora trans del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salma Luévano, a quien llamó “señor” a pesar de que ella se identifica como mujer.

Luego de este acto discriminatorio realizado desde la tribuna de la Cámara de Diputados, instancia que estaba legislando sobre las infancias trans, diversos funcionarios de ambos partidos políticos condenaron los dichos del ex candidato presidencial en 2012 por Nueva Alianza.

En primera instancia, Patricia Armendáriz, por parte del partido guinda, pidió mejorar el código de ética dentro de las instalaciones de la cámara baja, pues aseguró que Acción Nacional se ha distinguido por insultar.

“Es urgente mejorar el código de ética en la cámara de diputados. No solo el insulto se ha convertido en el único argumento que distingue al @AccionNacional sino ahora fue el colmo del diputado @g_quadr al usar la tribuna para referirse a nuestro orgullo trans @SalmaLuevano”, redactó.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por Luévano durante su carrera como activista “en defensa de las mayorías”, así que criticó la manera de como el panista se dirigió a su compañera de bancada y respaldó la denuncia que interpondrá por estos comentarios discriminatorios.

También por parte de Morena, la diputada Andrea Chávez afirmó que la bancada del PAN protegió a un “impresentable antiderechos”, pues fue Santiago Creel, quien fungió como presidente de la Mesa Directiva en esta sesión, el que le concedió la palabra y permitió dichas expresiones.

“La bancada del PAN protege a un impresentable antiderechos. Gabriel Quadri ha atentado contra la dignidad de nuestra compañera la Diputada Salma Luévano. No permitiremos que estas expresiones de máxima bajeza y ruindad se sigan dando en la casa del pueblo. Exigimos respeto”, escribió en su tuit que estuvo acompañado por un fragmento de la polémica en la Cámara de Diputados.

Por parte del blanquiazul, la senadora Xóchitl Gálvez, a su vez, reprobó la actitud de su compañero de partido, aunque también cuestionó la agresión contra Creel y pidió que prevalezca el diálogo entre los legisladores antes que la violencia.

“Reprobable que el diputado @g_quadri se dirija como “señor” con una diputada trans. Es una agresión contra toda la comunidad LGBTTTIQ+. Igualmente inaceptable la agresión contra el diputado @SantiagoCreelM. El diálogo debe prevalecer entre legisladoras y legisladores”, redactó Gálvez Ruiz.

No todas las reacciones se dieron en redes sociales, pues la diputada Cynthia López Castro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la sesión se levantó de su curul y exigió una disculpa pública de Gabriel Quadri por sus comentarios transfóbicos.

Añadió que estas palabras, además de insultar a Luévano, le faltaban el respeto a todos los mexicanos y legisladores que, durante muchos años, han luchado por un país sin discriminación. “Es avergonzante que un diputado federal viole de esta manera el artículo primero constitucional de la no discriminación”, explotó.

Sobre lo sucedido, Gabriel Quadri, en una entrevista con la periodista Azucena Uresti, reconoció que “se le pasó la mano” con su comentario, pero añadió que respondió de esa manera porque Salma Luévano supuestamente lo amenazó de muerte, al igual que su familia.

“Jamás los he insultado hasta ahora, reconozco que se me pasó la mano. Reaccioné de una manera excesiva pero pedí disculpas, si van a proceder legalmente, también procederé legalmente porque me han agredido verbal y físicamente”, señaló el legislador panista.

Añadió que también las declaraciones de la morenista fueron un “exceso”, por lo que, sentenció, desde este momento se referirá a ella como mujer y diputada para no causar una situación similar a la de este jueves.

